Sarajevo okovano tišinom: Na mjestu nesreće pokisle ruže i transparent "Ne želim da čekanje tramvaja ostane posljednji trenutak nečijeg života"

Sarajevo je i jutros okovano tišinom, tri dana nakon stravične nesreće koja je pogodila glavni grad Bosne i Hercegovine.

Na tramvajskom stajalištu gdje je poginuo mladi Erdoan Morankić, jučer su građani postavili cvijeće i svijeće u znak sjećanja na njega i odali počast. Prisjetili su se i teško povrijeđene djevojke (17).

Kiša koja je napadala tokom noći pokvasila je cvijeće i transparent koji je na asfaltu, na kojem između ostalog piše: „Ne želim da čekanje tramvaja ostane posljednji trenutak nečijeg života“.

Podsjetimo, u Sarajevu su održana već dva protesta radi tragične nesreće kada je tramvaj koji se kretao od Željezničke stanice ka Baščaršiji u četvrtak pod još nerazjašnjenim okolnostima iskočio iz šina.

Morankić je poginuo, a četiri osobe su zadobile povrede. Djevojci (17) amputirana je noga.

Jučer su se građani Sarajeva, ali i okolnih gradova digli, te su tom prilikom blokirali glavne saobraćajnice. Protest je, prema izvejštaju iz MUP-a KS, odnosno izjavi ministra unutrašnjih poslova Admira Katice, trajao od 14:40 do 19:15 sati.