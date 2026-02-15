Poznat termin dženaze Sedinu Mešinoviću, šefu sektora u UIO

Tijelo Sedina Mešinovića, šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pronađeno je 13. februara ove godine.

Dženaza namaz i ukop obavit će se danas nakon ikindije-namaza na mezarju „Kovačevica“ u Raduši, a polazi ispred džamije Raduša poslije ikindije-namaza.

Iza Mešinovića su ostali roditelji, dvojica sinova, supruga, brat i sestra.