Grupa "Reci dosta" se "ogradila" od današnjih najavljenih protesta: Postoje špekulacije o mogućim nemirima

Nadamo se da će doći vrijeme u kojem će se moći organizovati bez zloupotrebe, jasno su poručili

Masovni protest u Sarajevu održan jučer. Avaz

A. O.

15.2.2026

Grupa "Reci dosta" oglasila se povodom okupljanja koje je održano 14. februara ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, poručivši da skup nije imao politički karakter niti je bio usmjeren protiv bilo koga.

- Želimo se obratiti medijima iz razloga tog jer naše današnje okupljanje je bilo organizovano u skladu sa tragedijom te na nivou koji dolikuje situaciji. S druge strane, okupljanje je bilo apsolutno u skladu sa zakonom i propisima te je isto bilo najavljeno MUP-u KS o svim radnjama te organizovanjem vlastitih redara. Poziv na okupljanje kao i tokom samog okupljanja, jasno i decidno je naglašavamo da je skup mirnog karaktera i da nije ni protiv koga. Uočivši naknadna ponašanja pojedinaca, kao i pojave određenih stranica na društvenim mrežama, koje pokušavaju iskoristiti ime 'reci dosta' da pokrenu proteste (vjerovatno ilegalne) u nedjelju ili bilo koji drugi dan te spekulacije o mogućim nemirnim djelovanjima na tim istim skupovima. Molimo da objavite ovo saopćenje u potpunosti iz razloga jer su mnogi mediji naveli da grupa 'reci dosta', poziva i na sutrašnje, nedjeljne proteste, što NIJE TAČNO – navodi se u saopćenju.

- Zbog pritisaka, mogućih zloupotreba i ugrožavanja sigurnosti ljudi koji su organizovali skup u subotu, grupa 'reci dosta' do daljnjeg se ograđuje od bilo kakvih organizacija javnih protesta. Nadamo se da će doći vrijeme u kojem će se moći organizovati bez zloupotrebe – jasno su poručili.

Podsjećamo, građani su jučer održali protest u Sarajevo koji je trajao do 15 do 19:15 sati. 

# PROTEST
# SARAJEVO
# GRUPA "RECI DOSTA"
