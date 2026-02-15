Grupa "Reci dosta" se "ogradila" od današnjih najavljenih protesta: Postoje špekulacije o mogućim nemirima

Grupa "Reci dosta" oglasila se povodom okupljanja koje je održano 14. februara ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, poručivši da skup nije imao politički karakter niti je bio usmjeren protiv bilo koga.

- Želimo se obratiti medijima iz razloga tog jer naše današnje okupljanje je bilo organizovano u skladu sa tragedijom te na nivou koji dolikuje situaciji. S druge strane, okupljanje je bilo apsolutno u skladu sa zakonom i propisima te je isto bilo najavljeno MUP-u KS o svim radnjama te organizovanjem vlastitih redara. Poziv na okupljanje kao i tokom samog okupljanja, jasno i decidno je naglašavamo da je skup mirnog karaktera i da nije ni protiv koga. Uočivši naknadna ponašanja pojedinaca, kao i pojave određenih stranica na društvenim mrežama, koje pokušavaju iskoristiti ime 'reci dosta' da pokrenu proteste (vjerovatno ilegalne) u nedjelju ili bilo koji drugi dan te spekulacije o mogućim nemirnim djelovanjima na tim istim skupovima. Molimo da objavite ovo saopćenje u potpunosti iz razloga jer su mnogi mediji naveli da grupa 'reci dosta', poziva i na sutrašnje, nedjeljne proteste, što NIJE TAČNO – navodi se u saopćenju.