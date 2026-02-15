Bećirović sa šefom za Evropu i Euroaziju američkog State Departmenta: Lobiranje entiteta RS protiv BiH je atak na mir i stabilnost

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je sa šefom Biroa za Evropu i Euroaziju američkog State Departmenta Brendanom Hanrahanom.

Bećirović je istakao da je višedecenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om od ključne važnosti za očuvanje mira i stabilnosti, ali i sveukupni napredak Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH je ukazao na skandalozne ugovore bh. entiteta RS s određenim lobističkim kućama kojim je eksplicitno ugovoreno lobiranje za razbijanje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. To predstavlja antidejtonsko i protuustavno djelovanje usmjereno protiv mira i sigurnosti. Naglasio je da to predstavlja eskalaciju koja nije viđena u više od 30 godina implementacije Dejtonskog sporazuma, te da se ne smije dopustiti realizacija takve destruktivne i opasne politike.

Tokom razgovora Bećirović je istakao da realizacija projekta Južne gasne interkonekcije, predstavlja strateški energetski projekat od značaja za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora snabdijevanja gasom. On je rekao da Južna gasna interkonekcija doprinosi jačanju energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o pitanju državne imovine, Bećirović je naglasio da se ovo pitanje treba rješavati u skladu s konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda BiH.

Hanrahan je tokom sastanka ponovio nedvosmislenu podršku SAD-a suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te je istakao da SAD ostaju dosljedno opredijeljene za očuvanje mira i stabilnosti u državi. Također je izrazio punu podršku realizaciji projekta Južne gasne interkonekcije, naglašavajući njegov značaj za energetsku sigurnost, ekonomsku stabilnost i otpornost Bosne i Hercegovine.