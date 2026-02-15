Nikšić: Svako čija se odgovornost utvrdi mora snositi posljedice, javnost ima pravo na istinu, a porodica na pravdu

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić jutros se oglasio na Facebooku povodom tragedije koja je u četvrtak zadesila Sarajevo.
- Tragedija koja je odnijela jedan mladi život i dovela do teških, po život opasnih povreda druge mlade osobe, duboko nas je potresla. Porodici stradalog upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenoj želim snagu i brz oporavak. Čekao sam da prođe dan žalosti, jer u ovakvim trenucima svaka izgovorena ili napisana riječ je teška, a opet u odnosu na bol porodica nemjerljiva. Potpuno sam svjestan da ova nesreća nije potresla samo porodice stradalih, već i sve građane, kao i vozača tramvaja i druge učesnike koji će dugo nositi teret ovog događaja. Upravo zato je još veća obaveza svih nas da postupamo odgovorno, smireno i institucionalno – navodi Nikšić.
Dodao je kako očekuje da nadležne institucije hitno, profesionalno i potpuno transparentno utvrde sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Posebno je važno, kako kaže, ispitati da li je došlo do prekoračenja dozvoljene brzine, da li su postojali tehnički faktori koji su mogli doprinijeti nesreći, te da li postoji individualna ili sistemska odgovornost.
- Javnost ima pravo na istinu, a porodica na pravdu. Svako čija se odgovornost utvrdi mora snositi posljedice, bez obzira o kome se radi – kaže premijer.
Istovremeno, smatra da u trenucima tragedije najmanje što dugujemo stradalima jeste dostojanstvo.
- Politizacija nesreće, širenje poluinformacija i pokušaji sticanja političkih poena na emocijama građana ne doprinose ni rasvjetljavanju činjenica ni sigurnosti javnog prevoza. Ozbiljna pitanja zaslužuju ozbiljne odgovore, a ne dnevno-političke obračune. Oni koji su građanima ostavili tramvaje kupljene za olimpijadu, a oni u svojih trideset godina vlasti nabavljali “starije i ljepše” koje su iz upotrebe povlačili drugi gradovi, sada su navodno zabrinuti zašto je nabavljeno samo 25 novih tramvaja pa se i dalje moraju koristiti i stari. Modernizacija javnog prevoza nije jednodnevni proces. U proteklom periodu pokrenuli smo obnovu tramvajske pruge i nabavku novih vozila, što predstavlja najveće ulaganje u ovaj sistem nakon više decenija. Taj proces će biti nastavljen, jer sigurnost građana mora biti apsolutni prioritet. Naš cilj je da zastarjela vozila u potpunosti budu povučena iz upotrebe i da javni prevoz bude pouzdan, moderan i siguran. Nesreće se, nažalost, dešavaju. Ali odgovorna vlast je ona koja ne traži izgovore, već rješenja. Ona koja se ne bavi politizacijom, ne podliježe pritiscima i galami, već radi sistemski i dugoročno. Takav pristup ćemo nastaviti smireno, odlučno i u interesu svih građana. U ovom trenutku najvažnije je da ostanemo ljudi, da pokažemo empatiju i da institucije urade svoj posao. Sve drugo može i mora sačekati. Bit će vremena i prilike za političku utakmicu i raspravu kada ćemo imati puno toga za reći – zaključio je Nikšić na Facebooku.