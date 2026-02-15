Nikšić: Svako čija se odgovornost utvrdi mora snositi posljedice, javnost ima pravo na istinu, a porodica na pravdu

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić jutros se oglasio na Facebooku povodom tragedije koja je u četvrtak zadesila Sarajevo.

- Tragedija koja je odnijela jedan mladi život i dovela do teških, po život opasnih povreda druge mlade osobe, duboko nas je potresla. Porodici stradalog upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenoj želim snagu i brz oporavak. Čekao sam da prođe dan žalosti, jer u ovakvim trenucima svaka izgovorena ili napisana riječ je teška, a opet u odnosu na bol porodica nemjerljiva. Potpuno sam svjestan da ova nesreća nije potresla samo porodice stradalih, već i sve građane, kao i vozača tramvaja i druge učesnike koji će dugo nositi teret ovog događaja. Upravo zato je još veća obaveza svih nas da postupamo odgovorno, smireno i institucionalno – navodi Nikšić.

Dodao je kako očekuje da nadležne institucije hitno, profesionalno i potpuno transparentno utvrde sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. Posebno je važno, kako kaže, ispitati da li je došlo do prekoračenja dozvoljene brzine, da li su postojali tehnički faktori koji su mogli doprinijeti nesreći, te da li postoji individualna ili sistemska odgovornost.

- Javnost ima pravo na istinu, a porodica na pravdu. Svako čija se odgovornost utvrdi mora snositi posljedice, bez obzira o kome se radi – kaže premijer.

Istovremeno, smatra da u trenucima tragedije najmanje što dugujemo stradalima jeste dostojanstvo.