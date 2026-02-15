Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Dva autobusa stigla na dženazu Erdoanu Morankiću, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći

Dženaza Morankiću klanjat će se danas u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Evelin Trako

15.2.2026

Dženaza mladiću Erodanu Morankiću koji je u četvrtak poginuo u Sarajevu tokom tramvajske nesreće bit će klanjana danas, a kako javlja „Avazov“ fotoreporter iz Brčkog, dva autobusa su tamo već stigla.

Dženaza Morankiću klanjat će se danas u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

Mladić, koji je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, je stajao na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja kada je naišao tramvaj iz smjera Željezničke stanice i iskočio sa šina, prošao kroz kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.

Nakon ovog događaja je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.

Iza Morankića koji je imao 23. godine, ostali su otac, majka i brat. 

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# BRČKO
# DŽENAZA
# ERDOAN MORANKIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.