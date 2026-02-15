Dva autobusa stigla na dženazu Erdoanu Morankiću, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći

Dženaza mladiću Erodanu Morankiću koji je u četvrtak poginuo u Sarajevu tokom tramvajske nesreće bit će klanjana danas, a kako javlja „Avazov“ fotoreporter iz Brčkog, dva autobusa su tamo već stigla.
Dženaza Morankiću klanjat će se danas u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.
Mladić, koji je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, je stajao na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja kada je naišao tramvaj iz smjera Željezničke stanice i iskočio sa šina, prošao kroz kompletno stajalište i završio na saobraćajnici.
Nakon ovog događaja je uhapšen vozač tramvaja Adnan Kasapović.
Iza Morankića koji je imao 23. godine, ostali su otac, majka i brat.
