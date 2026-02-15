Dva autobusa stigla na dženazu Erdoanu Morankiću, koji je poginuo u tramvajskoj nesreći

Dženaza mladiću Erodanu Morankiću koji je u četvrtak poginuo u Sarajevu tokom tramvajske nesreće bit će klanjana danas, a kako javlja „Avazov“ fotoreporter iz Brčkog, dva autobusa su tamo već stigla.

Dženaza Morankiću klanjat će se danas u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama, a ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.