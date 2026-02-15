Završeni protesti kod Vječne vatre, najavljeno okupljanje i za sutra: "Skinuli smo Uka, skinut ćemo i ostale"

Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci amputirana noga i idalje se nalazi u kritičnom stanju građani su se i danas okupili ispred Zemaljskog muzeja BiH tražeći pravdu. Oni su blokirali glavnu saobraćajnicu i kretali su se od Muzeja, pored Predsjedništva BiH, do zgrade Suda, a potom do Vječne vatre gdje su protesti i zvanično okončani. U međuvremenu vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten je na slobodu, a premijer KS Nihad Uk podnio je ostavku.

Nakon protesta pušten je i saobraćaj na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu.

+ 8

14:15 Vozač tramvaja Adnan Kasapović pušten na slobodu

14:10 Premijer KS Nihad Uk podnio ostavku. Ova informacija dočekana je ovacijama ispred Vječne vatre. Organizatori, mladi ljudi, poručili da je ovo tek početak. - Skinuli smo Uka, skinut ćemo i ostale. Premijer KS davno je trebao da podnese ostavku. Mi smo ovdje da se borimo sa svim stvarima koje su se desile u našem Sarajevu, našoj zemlji - kazao je jedan od prisutnih.

+ 34

14:00 Kolona građana uputila se prema Vječnoj vatri, dok je jedan dio građana ostao ispred Suda kako bi sačekali puštanje vozača tramvaja Adnana Kasapovića. Organizatori poručili da se protest završava nakon odavanja počasti kod Vječne vatre, te da ne odgovaraju ni za kakve eventualne incidente nakon toga.

13:56 Vozači tramvaja GRAS-a ispred Suda poručili kako čekaju zvaničnu potvrdu da je Adnan oslobođen. Jedan od njih je kroz suze kazao kako se nada da je Adnan oslobođen i da će otići kući svojoj ženi i djeci.

Protest ispred Kantonalnog suda u Sarajevu . Avaz Protest ispred Kantonalnog suda u Sarajevu . Avaz

13:48 Građani stigli ispred Kantonalnog suda u Sarajevu. Prema informacijama sa terena Sud je odbio odrediti jednomjesečni pritvor vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću što je propraćeno gromoglasnim aplauzom.

13:45 Građani na protestu poručili "Adnane nisi sam", te zatražili ostavke premijera KS Nihada Uka, ministra Adnana Štete i ostalih odgovornih.

13:35 Građani zastali ispred zgrade Predsjedništva BiH i jasno poručili šta misle o radu ove institucije, javlja reporter sa lica mjesta.

13:30 Kako javlja reporter "Avaza" sve veći broj ljudi kreće se prema Kantonalnom sudu u Sarajevu. Protestima se pridružuju i ostali građani i sada već preko hiljadu ljudi šeta ulicom.

+ 14

13:15 Građani pružili podršku 17-godišnjoj djevojci ispred Opće bolnice. Nakon skandiranja i poziva na ostavke održana minuta šutnje i pred bolnicom. Ispred Opće bolnice nalaze se transparenti podrške povrijeđenoj djevojci.

13:00 Kolona građana se kreće prema Općoj bolnici, gdje se nalazi povrijeđena djevojka. Mladi uzvikuju "Pravda" i poruke podrške 17-godišnjoj djevojci, ali i vozaču tramvaja.

12:49 Počela protestna šetnja, građani uzvikuju "Pravda za Adnana"

+ 1

12:35 Obraćaju se iz Sindikata vozača GRAS-a - Izražavamo saučešće porodici stradalog mladića. Ne želimo nikakve političke poruke da šaljemo. Želimo da se slučaj okonča pravedno, kako se ne bi ovo ponovilo nekom drugom ili nama vozačima. Mi vozači prolazimo kroz težak period. Niko se ne pita kako je nama ovih dana raditi i voziti. Kolega nevin nam je optužen. Zaista je neozbiljna odluka da se predloži pritvor čovjeku koji je nevin i koji je samo radio svoj posao. Želimo da pravda pobjedi kako bi svi bili zadovoljni, da se zaista ustanovi šta je bilo, bez ikakvih političkih pritisaka i navođenja vode na nečiju stranu. Isti dan, isti slučaj je bio na ilidži. Imaju snimci i slike šta se dešavalo. Vozač kada dobije tramvaj on mora izaći iz Remize. Adnan Kasapović je uzoran, koga god da pitate u firmi svi će reći isto. Odgovorno je radio svoj posao pre 20 godina. Kada sam tek počinjao čovjek je radio samo ovu relaciju, liniju 1 - kazao je jedan od vozača GRAS-a.

12:30 Hitna intervenirala na protestima nakon što je mladić imao epileptični napad. Mladić je dobro, svjestan je i nije odveden u bolnicu, javlja reporter "Avaza".

12:23 Minuta šutnje za stradalog Erdoana Morankića

12:18 Kako javlja reporter "Avaza" sa lica mjesta okupilo se nekoliko stotina ljudi. Saobraćaj je blokiran u oba pravca i priprema se povorka za protestnu šetnju. Pročitano je i pismo podrške 17-godišnjoj djevojci kojoj je amputirana noga i koja se i dalje nalazi u teškom stanju.

12:12 Građani blokirali oba pravca glavne saobraćajnice

+ 21