Mersad Ramić: Da su imali minimum odgovornosti, Šteta i Uk bi podnijeli ostavke, ljudi ginu na pravdi Boga

Mersad Ramić pojavio se danas na protestima zbog smrti Erdoana Morankića.
PROTEST U SARAJEVU
Neadekvatni ljudi su na pozicijama koje odlučuju
Mersad Ramić. Avaz
On je poručio da je sve pitanje odgovornosti građana.
- Ljudi nam ginu na pravdi Boga. Neadekvatni ljudi su na pozicijama koje odlučuju. Šteta, direktor Grasa, uprava Grasa, svi su ispred, vozač je zadnji u hijerahiji. Da su imali minimum odgovornosti podnijeli bi ostavke i ministar Šteta i premijer Uk - rekao je Ramić.
