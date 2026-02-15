Armin Vatreš, vozač tramvaja: Kolega nam je nevin, Kasapović je radio odgovorno svoj posao 20 godina

Tokom današnjeg protesta ispred Zemljaskog muzeja obratio se i jedan od vozača tramvaja iz Sindikata vozača GRAS-a.

Armin Vatreš je izrazio saučešće porodici porodici stradalog mladića i pružio podršku povrijeđenima.

- Ne želimo nikakve političke poruke da šaljemo. Želimo da se slučaj okonča pravedno, kako se ne bi ovo ponovilo nekom drugom ili nama vozačima.

Mi vozači prolazimo kroz težak period. Niko se ne pita kako je nama ovih dana raditi i voziti. Kolega nevin nam je optužen. Zaista je neozbiljna odluka da se predloži pritvor čovjeku koji je nevin i koji je samo radio svoj posao.

Želimo da pravda pobjedi kako bi svi bili zadovoljni, da se zaista ustanovi šta je bilo, bez ikakvih političkih pritisaka i navođenja vode na nečiju stranu.

Isti dan, isti slučaj je bio na ilidži. Imaju snimci i slike šta se dešavalo.

Vozač kada dobije tramvaj on mora izaći iz Remize.

Adnan Kasapović je uzoran, koga god da pitate u firmi svi će reći isto. Odgovorno je radio svoj posao pre 20 godina. Kada sam tek počinjao čovjek je radio samo ovu relaciju, liniju 1 - kazao je jedan od vozača GRAS-a - kazao je vozač.