Bećirović razgovarao s njemačkim ministrom za Evropu: Dodik intenzivirao destruktivne aktivnosti

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je sastanak s ministrom za Evropu pri Ministarstvu vanjskih poslova Savezne Republike (SR) Njemačke Guntherom Krichbaumom.

Bećirović je istakao važnost snažne i kontinuirane podrške SR Njemačke nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i očuvanju mira, značajnim angažmanom SR Njemačke u okviru misije EUFOR a Althea.

Član Predsjedništva BiH je ukazao na kontinuirane i koordinirane antidejtonske aktivnosti režima u bh. entitetu RS, koje predstavljaju direktan napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti. Istakao je da secesionistička politika, pokušaji podrivanja državnih institucija, te javne izjave obilježene govorom mržnje, rasizmom i diskriminacijom imaju za cilj destabilizaciju naše države, a posljedično i regije, što bi imalo dalekosežne posljedice po cijelu Evropu. Dodikov govor mržnje podsjeća na najmračnije periode evropske historije i ne treba ga podcijeniti.

Bećirović je podsjetio da su Dodik i njegovi saradnici u proteklom periodu dodatno intenzivirali destruktivne aktivnosti. Te aktivnosti čak prevazilaze ranije skandalozne poteze, poput protjerivanja Krichbaumove prethodnice Anne Luhrmann iz entiteta RS, slanja nacističkog šljema visokom predstavniku i slično. Naglasio je da se takvim djelovanjem grubo krši Dejtonski mirovni sporazum i potkopavaju demokratske vrijednosti. Takva politika predstavlja sigurnosni rizik s potencijalno dalekosežnim posljedicama i zbog toga je nužna principijelna i koordinirana reakcija i međunarodne zajednice.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zahvalio je SR Njemačkoj na podršci putem NATO paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta BiH. Naglasio je značaj Berlinskog procesa, koji je pokrenula SR Njemačka s ciljem poboljšanja i intenziviranja regionalne saradnje, odnosno kako bi bilo ubrzano povezivanje regije s Evropskom unijom.

Ministar Krichbaum je istakao da SR Njemačka ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine u očuvanju mira i stabilnosti, te da će nastaviti pružati podršku jačanju sigurnosnih kapaciteta i evropskoj perspektivi zemlje.