Zašto Tužilaštvo KS nije privelo i makar saslušalo direktora GRAS-a Senada Mujagića?

Dok kantonalna vlast i lideri Trojke na sve načine pokušavaju da ušutkaju opoziciju, ali time i diskreditiraju demonstrante, ostaje u sjeni suštinsko pitanje: Zašto je Tužilaštvo Kantona Sarajevo od starta istrage favoriziralo opciju o navodnoj krivici vozača i time minimiziralo eventualnu odgovornost rukovodilaca GRAS-a, za stanje i uzroke koji su doveli do tragedije?

Tužilaštvo, koje treba raditi potpuno neovisno, ranije se ponašalo drugačije. Primjerice, u svim slučajevima smrtnog stradanja radnika na gradilištima u KS, redovno se određivao jednomjesečni pritvor za vlasnike ili odgovorna lica kompanija koje su izvodile radove ili bile investitori. Mnogi od njih su kasnije pravosnažno oslobođeni.

Svaki put se pritvor određivao, između ostaloga, i “zbog uzemiravanja javnosti”.

Taj kriterij - a da se ne govori o realnim razlozima ko je pustio tramvaj u vožnju kao tehnički ispravan, kako su se i jesu li se održavali servisi itd - ne važi kada su politički direktori u pitanju. Posebno što je sada javnost uznemirana - a to se vidi i na demonstracijama - što se sva odgovornost željela završiti na vozaču. Sreća da ga je sudija pustio da se brani sa slobode.

Dodatno, obznanjena je i uznemirujuća činjenica da je Senad Mujagić, koji je bio kandidat SDP-a na izborima, probao da uđe i nezakonito prisustvuje ispitivanju vozača. Policija ga je zbog toga morala fizički udaljiti (o čemu je zvanično upoznala i javnost) što upućuje na indikaciju da će se on eventualno pokušati miješati i u istragu u krugu GRAS-a, gdje se sporni tramvaj nalazi na vještačenju.

Zato se očekuje od glavne tužiteljice i postupajućeg tužitelja da javnosti objasne zašto se i prije preliminarnih stručnih ekspertiza išlo isključivo na krivičnu odgovornost samo vozača, iako su svjedoci u programu Face TV saopćili verziju koja jasno ide u prilog njegove nevinosti, a posljedično upućuje na odgovornost rukovodstva GRAS-a.

Ako partijski direktor GRAS-a ostane izvan zone makar saslušanja u Tužilaštvu i izvan svake odgovornosti, znat ćemo da je u pripremi scenarij Jablanica 2. bez sistemskog krivca za smrt ljudi - saopćeno je iz SBB-a - Fahrudin Radončić.