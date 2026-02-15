Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OČEKIVANO

Zašto dežurno blebetalo Konaković danima šuti

Razlog tome je sigurno da je Elmedin Konaković već duže od 11 godina, bukvalno, suvereni vladar Kantona Sarajevo, te upravlja Kantonom i svim njegovim procesima

Elmedin Konaković. Armin Durgut/PIXSELL

Indira Ćatić

15.2.2026

Političar koji se godinama javlja na najsitnije gluposti, od komentiranja političkih rivala do novinskih tekstova, stanja u vlastitoj stranci i referisanja o tome kako igra puzle sa svojom porodicom, pa do objavljivanja raznih bizarnosti što ih plasira svaki dan na svojim Instagram i Facebook profilima, od trenutka tragične tramvajske nesreće, uopće se nije oglasio. Propao u zemlju!

Razlog tome je sigurno da je Elmedin Konaković već duže od 11 godina, bukvalno, suvereni vladar Kantona Sarajevo, te upravlja Kantonom i svim njegovim procesima.

Nakon Ukove ostavke, što bi posljedično trebalo značiti i pad cijele Vlade, bit će zanimljivo hoće li Konaković za novonastalu situaciju opet krivce pronaći u novinarima i demonstrantima ili će, pak, pokazati mrvicu samokritičnosti.

Da ne govorimo o tome da se Konaković nije udostojio da, kao dio kantonalne vlasti, pošalje sućut porodici nastradalog mladića, jer se, naravno, u strahu od naroda ne može pojaviti među demonstrantima.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (47)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.