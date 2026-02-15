SARAJEVO

Video / Komandir se obratio građanima: Uhapšene osobe nisu imale dokumente, pokušali su zloupotrijebiti proteste

Naveo je da su kod njih pronađeni brojni predmeti

Komandir PU Centar. Avaz

Ermin Zatega

15.2.2026

Grupa građana nakon okončanja protesta ispre Vječne vatre se okupila ispred policije zbog hapšenja pojedinaca.

Kod njih su bila pronađena pirotehnička sredstva kao i podesni predmeti za nanošenje povreda.

Komandir PU Centar je rekao da je riječ o osobama koje su pokušale zloupotrijebiti proteste i da kod sebe nisu imali dokumente.

- Onog trenutka kada utvrdimo identitet i utvrdimo razlog njihovog prisustva među nama, znat ćemo šta ćemo dalje - rekao je.

Naveo je da su kod njih pronađeni brojni predmeti.

Podsjećamo, osobe su iz pravca pijace Sirano pokušale ući u masu, no policija u civilu ih je spriječila.

# PROTEST
# SARAJEVO
