Salih Fočo za "Avaz": Protesti nisu "politizacija tragedije" već politička poruka - građanima je dosta nesposobne vlasti

Protesti građana Sarajeva nakon tramvajske nesreće nisu emotivni ispad niti “politizacija tragedije”, kako će ih vlast pokušati predstaviti, kazao je za "Avaz" profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sluh Fočo. On kaže da su protesti u kojima uglavnom sudjeluje sarajevska mladost, u stvari politička poruka. - I to vrlo jasna - građanima je dosta nesposobne vlasti. Nesreća je bila okidač. Ali uzrok je dugogodišnje urušavanje sistema za koji je direktno odgovoran Kanton Sarajevo. Upravo ta razina vlasti ima ključne nadležnosti nad javnim prevozom, komunalnom infrastrukturom i organizacijom saobraćaja - kaže Fočo.

Podsjeća kako je javni prevoz godinama prepuštan stihiji, a GRAS sistemski slabljen, bez ozbiljne modernizacije i dugoročne finansijske konsolidacije. - Umjesto cjelovite reforme, gledali smo političko kalkulisanje - rentabilne linije postepeno su prepuštane privatnicima, dok su nerentabilne ostajale javnom preduzeću da gomila dugove. To nije bila reforma, to je bio model kontrolisanog iscrpljivanja. Isto se dešava i u drugim segmentima upravljanja gradom. Kada padne snijeg, Sarajevo stane. Ulice se ne čiste na vrijeme, javni prevoz kolabira, a nadležni jedni drugima šalju saopštenja. To nije elementarna nepogoda, to je elementarna nesposobnost - ističe profesor Fočo.