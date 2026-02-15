Šteta: Odmah sam rekao da ću podnijeti ostavku, kazali su da sačekam, niko ne zaslužuje da ostane sam kada je najteže

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta (SDP) oglasio se nakon ostavke premijera KS Nihada Uka koja automatski znači i pad kompletne Vlade KS.

Naveo je da je i on odmah po saznanju o nesreći poručio premijeru i ministrima da podnosi ostavku.

- Odmah po saznanju da se desila tramvajska nesreća sa smrtnim ishodom, bez da sam znao šta je bilo, moja prva rečenica prema premijeru i ministrima je bila: Ja podnosim ostavku. Bez razmišljanja. Vlada je znala. Znali su i moji bliski ljudi. Premijer i ministri su zamolili da sačekam. U tim momentima, ostavka je bila jedina ispravna odluka s moralne, ljudske strane. S druge strane, jedino suočavanje s problemom je bilo ostati. Otići usred krize značilo bi napustiti ljude u trenutku kada im je stabilnost bila najpotrebnija. Nisam mogao izigrati odgovornost koju sam preuzeo.

Iz ovog ugla jasno vidim: ostavku je najlakše dati, najteže se suočiti sa problemom. Niko ne zaslužuje da ostane sam kada je najteže - ni radnici, ni građani, ni saradnici. To bi bio bijeg, a ne suočavanje sa problemom. Da sam tog dana otišao izdao bih ljude koji su mi vjerovali i s kojima sam radio pet godina. Izabrao sam da izdam sebe i svoje osjećaje.