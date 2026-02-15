Veliki protesti u Sarajevu, puštanje vozača tramvaja i ostavka Uka jedne od glavnih tema u medijima u regionu

Vijest o velikim protestima u Sarajevu nakon tramvajske nesreće u kojoj je stradao mladić Erdoan Morankić, kao i ostavka premijera KS Nihada Uka (Naša stranka) velika su tema i cijelom regionu.

Svi relevantni mediji iz Hrvatske i Srbije su prenijeli ovu vijest, a na naslovnici Index.hra ovo je glavna vijest na naslovnici.

Jutarnji list je napisao tekst sa naslovom "Brčko tuguje, Sarajevo vrije: ostavka premijera nakon smrtonosnog iskliznuća tramvaja", a o svemu su izvještavali i na 24sata.hr.

U Srbiji su o ovoj temi izvjestili i mediji bliski vlasti, kao i oni bliski opoziciji.