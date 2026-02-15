Ima li Trojka većinu za izbor nove Vlade ili će Uk ostati u tehničkom mandatu do izbora?

Nihad Uk je podnio ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo, a što automatski znači pad kompletne Vlade KS.
Ipak, dok se ne izabere nova Vlada KS, ova će ostati u tehničkom mandatu.
Nakon posljednjih dešavanja, stranke Trojke uz pomoć preletača imaju jedva 18 ruku, što je minimum za izbor nove Vlade KS. No, u slučaju odsustva jednog zastupnika sa sjednice te većine nema.
Podsjećamo, broj zastupnika koji čine većinu se kroz godine smanjivao. Prvo je Arijana Memić napustila NiP, a onda se dalje osipanje desilo nakon što je Rusmir Pobrić prije nekoliko dana formirao novu stranku.
Za razliku od ranijeg perioda, kada je ZNG prodao jednu zastupničku ruku za dvije ministarske pozicije, sada je situacija znatno drugačija jer Damir Marjanović više nije u Skupštini KS, a ZNG je na kraju imao samo jednog ministra - Afana Kalamujića.
Sada o sudbini podrške strankama Trojke odlučuje Adna Mesihović, bivša ministrica koja je hapšena, a prije toga bila i izložena velikim pritiscima oko izbora rektora, pogotovo od kolega iz NiP-a koji su institirali da to bude Tarik Zaimović.
Same stranke Trojke imaju 16 ruku, a spas im pružaju Admela Hodžić i Elza Gaković, koje su bliske NiP-ovom Aljoši Čampari. Ipak, u slučaju da bilo ko od zastupnika "prokliže", od izbora nove Vlade nema ništa.