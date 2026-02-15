Ima li Trojka većinu za izbor nove Vlade ili će Uk ostati u tehničkom mandatu do izbora?

Nihad Uk je podnio ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo, a što automatski znači pad kompletne Vlade KS.

Ipak, dok se ne izabere nova Vlada KS, ova će ostati u tehničkom mandatu.

Nakon posljednjih dešavanja, stranke Trojke uz pomoć preletača imaju jedva 18 ruku, što je minimum za izbor nove Vlade KS. No, u slučaju odsustva jednog zastupnika sa sjednice te većine nema.

Podsjećamo, broj zastupnika koji čine većinu se kroz godine smanjivao. Prvo je Arijana Memić napustila NiP, a onda se dalje osipanje desilo nakon što je Rusmir Pobrić prije nekoliko dana formirao novu stranku.