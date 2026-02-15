TOKOM PROTESTA

Građani ispred MUP-a KS ostavili transparent i flašu vode Katici: "Ne možeš raditi za državu i biti žedan istine"

Da nam ministar ne bi ostao žedan, ostavit ćemo mu flašu vode, rekao je demonstrant

Građani ispred MUP-a KS. Screenshot

S. S.

15.2.2026

Grupa građana okupila se danas ispred MUP-a KS, a posebno je bilo interesantno jedno obraćanje, a onda i postupak demonstranta.

- Nama fokus treba biti na informacijama. Američka ambasada je tamo, preko 20 kamera je tamo, svaki tramvaj ima svaku minutu zabilježenu, i vozač se snima. Bombarduju nas s 3D animacijama. Sinoć je Admir Katica izjavio da je "žedan istine". Ne možeš raditi za državu i biti žedan istine. Da nam ministar ne bi ostao žedan, ostavit ćemo mu flašu vode - rekao je i ostavio flašu i transparent za ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katicu (NiP).

# PROTEST
# SARAJEVO
# MUP KS
