Šta nakon 18. godine: Evo kako izgleda proces osamostavljivanja mladih bez roditeljskog staranja

Nova epizodi serijala „Nisu sami“ koji realizujemo sa SOS Dječijim selima u BiH posvećena je mladima koji završavaju brigu u SOS porodicama i zakoračuju u samostalni život. Ova epizoda obrađuje jednu od ključnih faza u životu svakog mladog čovjeka, a to je prelazak iz porodičnog okruženja u svijet odraslih, uz posebnu pažnju na izazove i prilike s kojima se susreću mladi koji odrastaju bez roditeljskog staranja.

Serijal kroz autentične priče prikazuje kako se podrška ne završava s navršenih 18 godina, već se nastavlja kroz prilagođene programe podrške mladim osobama u njihovom putu ka punoj nezavisnosti. Iza ovih priča stoji dugogodišnji rad i posvećenost SOS Dječijih sela u BiH koja djeci i mladima bez roditelja pruža stabilno porodično okruženje, podršku u obrazovanju, rad na ličnim vještinama i konkretne modele podrške u periodu nakon punoljetstva. Kroz polusamostalni i samostalni život, uz mentorsku podršku, mladi se pripremaju za izazove tržišta rada, organizaciju budžeta i građenje sopstvenog doma.

Nova epizoda „Nisu sami“ naglašava da nijedan mladi čovjek ne bi trebao ostati sam na početku odraslog života, već da je podrška zajednice ključna kroz stručnu pratnju i prilike za aktivno uključivanje u društvo. Ovaj serijal poziva gledaoce da prate priče, razumiju izazove i podrže misiju SOS Dječijih sela u BiH u stvaranju boljih uvjeta za sve mlade ljude.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.