Izetbegović: Ni Morankić ne bi htio da svalite sve na vozača, sramni jadovi, Uk nije podnio ostavku zbog savjesti nego zbog straha

Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, oglasila se povodom tragičnih događaja koji su potresli javnost, uputivši oštru poruku nadležnim institucijama i nosiocima izvršne vlasti.
Poručila je da je vrijeme za preuzimanje odgovornosti, a dotakla se i vozača "tramvaja smrti", Adnana Kasapovića, koji je danas pušten na slobodu nakon što je bio uhapšen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.
Njenu objavu prenosimo u cijelosti:
- Adnan može biti ponosan na svoje kolege. Adnan zna kako je njegovoj duši nakon nesreće. Upozoravali su nadređene. Napisala sam još jučer redoslijed odgovornih. Prvi je premijer KS Nihad Uk. Podnio je ostavku. Nije što ima savjesti, nego što se prepao. Da ima savjesti davno bi, a ne bi ni prihvatio posao koji ne zna raditi.
Izgleda i ministar Šteta "htio", samo ne bih rekla da je. Ostale čekamo. Hajmo Vlada KS, ministar Šteta, direktor GRAS-a, imate li trun obraza? Pogledajte lice rahmetli Morankića. Pogledajte oči tog divnog mladića, gledajte oči svoje djece. Pogledajte prelijepu djevojčicu, gledajte svoju djecu. Ko god je odgovoran, po redu, da odgovara. Da svalite odgovornost na vozača, sramni jadovi, pa to ni mladi Morankić ne bi želio. Ni Ella. Ni rahmetli Džena Gadžun, ni izgorjeli starci, ni poginuli u Jablanici.
Odgovorni ostavke, krivci kazne. Bez puno priče i bez politizacije. Milioni koje ste tajnim ugovorima sklopili i platili za kupovinu novih tramvaja i pruga trebalo je da garantuju sigurnost i rahmetli Erdoanu, i Elli i vozaču Adnanu, i svima nama. Dugo ste na vlasti, potrošili ste milione i milone, zadužili ste nam i praunučad i još kmečite da je neko drugi kriv. Zato ne pričajte o politizaciji. Patetični ste. Politizacija je vaša specijalnost a sada vam je bumerang, za sve laži, podlosti, montirane procese, gadosti koje ste radili i radite. Ovo je hirurški precizan prikaz, bez politike. Jasno kao dan - poručila je Izetbegović.