Izetbegović: Ni Morankić ne bi htio da svalite sve na vozača, sramni jadovi, Uk nije podnio ostavku zbog savjesti nego zbog straha

Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, oglasila se povodom tragičnih događaja koji su potresli javnost, uputivši oštru poruku nadležnim institucijama i nosiocima izvršne vlasti.

Poručila je da je vrijeme za preuzimanje odgovornosti, a dotakla se i vozača "tramvaja smrti", Adnana Kasapovića, koji je danas pušten na slobodu nakon što je bio uhapšen zbog nesreće koja se dogodila u Sarajevu u četvrtak.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

- Adnan može biti ponosan na svoje kolege. Adnan zna kako je njegovoj duši nakon nesreće. Upozoravali su nadređene. Napisala sam još jučer redoslijed odgovornih. Prvi je premijer KS Nihad Uk. Podnio je ostavku. Nije što ima savjesti, nego što se prepao. Da ima savjesti davno bi, a ne bi ni prihvatio posao koji ne zna raditi.