Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJI DAN

Film "Epizoda u životu berača željeza" prije 13 godina dobio Srebrenog medvjeda

Danas je ponedjeljak, 16. februar/veljača 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 318 dana

Reditelj filma Danis Tanović s nagradom. Vecernji.hr

I. P.

16.2.2026

Na današnji dan 2013. godine bosanskohercegovački film reditelja Danisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza" dobio je dva Srebrena medvjeda na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Jednog Srebrenog medvjeda za najbolji film, a drugog je dobio Nazif Mujić za najbolju mušku ulogu.

Osim ove dvije nagrade, film je dobio posebnu nagradu ekumenskog žirija. Film je realiziran u produkciji kuća iz BiH, Slovenije i Francuske, a opisuje istiniti događaj s kraja 2011. godine, kada je jednoj ženi u centralnoj Bosni odbijena ljekarska pomoć zbog toga jer porodica nije bila zdravstveno osigurana. U filmu pogođena romska porodica glumi samu sebe.

Radoje Domanović. Leutar.net

Rođen književnik Radoje Domanović

1871. - Književnik Radoje Domanović, najveći srbijanski satiričar, koji je sarkastično i duhovito slikao vlast ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo, rođen je na današnji dan. Bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik Obrenovićevog režima. Uređivao je satirični list "Stradija". Djela: satirične pripovijetke "Stradija", "Vođa", "Danga", "Mrtvo more"...

1877. - Rođena Isidora Sekulić, jedna od najboljih srbijanskih književnica izuzetnog stila, širokog obrazovanja i visoke kulture, duhovnosti i prefinjenog duha. Kritičari je smatraju klasikom srpske književnosti, a povodom njene smrti 1958. jedan od njih je ocijenio da je umro "literarno najkulturniji čovjek našeg tla od Ćirila i Metodija do jučer, do danas, možda do prekosutra". Isidora je znala više stranih jezika te bila izvrsna prevoditeljica, a naročito je mnogo prevodila s engleskog jezika. Djela: putopis "Pisma iz Norveške", roman "Đakon Bogorodičine crkve", pripovijetke "Hronika palanačkog groblja", "Saputnici", "Gospa Nola", eseji "Analitički trenuci i teme", "Zapisi o mome narodu", "Mir i nemir", "Govor i jezik, kulturna smotra naroda"…

1907. - Umro Đoze Karduči (Giosue Carducci), italijanski pjesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906. godine. Bio je profesor na Univerzitetu Bolonja. Karduči je bio aktivan i u političkom životu i obavljao je funkciju člana Senata. Njegova najpoznatija pesma "Himna Satani" predstavlja metaforičnu kritiku Katoličke crkve i klera. 

Ričard Mekdonald. People.com

Rođen Ričard Mekdonald, osnivač najvećeg lanca restorana u svijetu „MekDonalds“

1909. - Rođen Ričard Mekdonald (Richard McDonald), osnivač najvećeg lanca restorana u svijetu „MekDonalds“. S bratom Morisom (Morris) je prvo 1937. godine otvorio štand u Monroviji, gradiću Kalifornije, na kome su prodavali samo hot dog, potom restoran u San Bernardinu koji su, 1948., redizajnirali i obnovili, te se usredsredili na hamburgere, milkšejk i pomfrit. Prostor su uredili tako da su mušterije svoje narudžbe mogle odmah po dolasku u restoran da preuzmu na šalteru. Tada je počela zvanična historija svjetski poznatog lanca restorana.

1917. - Umro Oktav Mirbo (Octave Mirbeau), francuski romanopisac, komediograf, kritičar i novinar. U svojim djelima oštricu pera usmjeravao je prema moralnoj izrođenosti, licemjerstvu i nepravdi, kao i građanskim konvencijama u Francuskoj na razmeđu vijekova.

1926. - Rođen engleski filmski režiser Džon Ričard Šlezindžer (John Richard Schlesinger), blizak idejama "slobodnog filma". Filmovi: "Lažov Bili", "Darling", "Daleko od razuzdane gomile", "Ponoćni kauboj" , "Nedjelja, prokleta nedjelja", "Sjaj i bijeda Holivuda", "Maratonac".

2016. – U 93. godini umro Butros Butros Gali (Boutros Boutros-Ghali), egipatski političar i diplomata i šesti po redu generalni sekretar Ujedinjenih nacija, od 1. januara 1992. do 31. decembra 1996. Bio je profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Kairu. Autor je brojnih naučnih radova. Biran je na mnoge položaje u egipatskoj administraciji, a bio je i ministar vanjskih poslova, sve do izbora za generalnog sekretara UN-a. 

# HISTORIJA
# DANIS TANOVIĆ
# NA DANAŠNJI DAN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.