Film "Epizoda u životu berača željeza" prije 13 godina dobio Srebrenog medvjeda

Na današnji dan 2013. godine bosanskohercegovački film reditelja Danisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza" dobio je dva Srebrena medvjeda na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Jednog Srebrenog medvjeda za najbolji film, a drugog je dobio Nazif Mujić za najbolju mušku ulogu. Osim ove dvije nagrade, film je dobio posebnu nagradu ekumenskog žirija. Film je realiziran u produkciji kuća iz BiH, Slovenije i Francuske, a opisuje istiniti događaj s kraja 2011. godine, kada je jednoj ženi u centralnoj Bosni odbijena ljekarska pomoć zbog toga jer porodica nije bila zdravstveno osigurana. U filmu pogođena romska porodica glumi samu sebe.

Radoje Domanović . Leutar.net Radoje Domanović . Leutar.net

Rođen književnik Radoje Domanović 1871. - Književnik Radoje Domanović, najveći srbijanski satiričar, koji je sarkastično i duhovito slikao vlast ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo, rođen je na današnji dan. Bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik Obrenovićevog režima. Uređivao je satirični list "Stradija". Djela: satirične pripovijetke "Stradija", "Vođa", "Danga", "Mrtvo more"... 1877. - Rođena Isidora Sekulić, jedna od najboljih srbijanskih književnica izuzetnog stila, širokog obrazovanja i visoke kulture, duhovnosti i prefinjenog duha. Kritičari je smatraju klasikom srpske književnosti, a povodom njene smrti 1958. jedan od njih je ocijenio da je umro "literarno najkulturniji čovjek našeg tla od Ćirila i Metodija do jučer, do danas, možda do prekosutra". Isidora je znala više stranih jezika te bila izvrsna prevoditeljica, a naročito je mnogo prevodila s engleskog jezika. Djela: putopis "Pisma iz Norveške", roman "Đakon Bogorodičine crkve", pripovijetke "Hronika palanačkog groblja", "Saputnici", "Gospa Nola", eseji "Analitički trenuci i teme", "Zapisi o mome narodu", "Mir i nemir", "Govor i jezik, kulturna smotra naroda"… 1907. - Umro Đoze Karduči (Giosue Carducci), italijanski pjesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906. godine. Bio je profesor na Univerzitetu Bolonja. Karduči je bio aktivan i u političkom životu i obavljao je funkciju člana Senata. Njegova najpoznatija pesma "Himna Satani" predstavlja metaforičnu kritiku Katoličke crkve i klera.

Ričard Mekdonald . People.com Ričard Mekdonald . People.com