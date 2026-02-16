Film "Epizoda u životu berača željeza" prije 13 godina dobio Srebrenog medvjeda

Na današnji dan 2013. godine bosanskohercegovački film reditelja Danisa Tanovića "Epizoda u životu berača željeza" dobio je dva Srebrena medvjeda na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Jednog Srebrenog medvjeda za najbolji film, a drugog je dobio Nazif Mujić za najbolju mušku ulogu.
Osim ove dvije nagrade, film je dobio posebnu nagradu ekumenskog žirija. Film je realiziran u produkciji kuća iz BiH, Slovenije i Francuske, a opisuje istiniti događaj s kraja 2011. godine, kada je jednoj ženi u centralnoj Bosni odbijena ljekarska pomoć zbog toga jer porodica nije bila zdravstveno osigurana. U filmu pogođena romska porodica glumi samu sebe.
1871. - Književnik Radoje Domanović, najveći srbijanski satiričar, koji je sarkastično i duhovito slikao vlast ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo, rođen je na današnji dan. Bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik Obrenovićevog režima. Uređivao je satirični list "Stradija". Djela: satirične pripovijetke "Stradija", "Vođa", "Danga", "Mrtvo more"...
1877. - Rođena Isidora Sekulić, jedna od najboljih srbijanskih književnica izuzetnog stila, širokog obrazovanja i visoke kulture, duhovnosti i prefinjenog duha. Kritičari je smatraju klasikom srpske književnosti, a povodom njene smrti 1958. jedan od njih je ocijenio da je umro "literarno najkulturniji čovjek našeg tla od Ćirila i Metodija do jučer, do danas, možda do prekosutra". Isidora je znala više stranih jezika te bila izvrsna prevoditeljica, a naročito je mnogo prevodila s engleskog jezika. Djela: putopis "Pisma iz Norveške", roman "Đakon Bogorodičine crkve", pripovijetke "Hronika palanačkog groblja", "Saputnici", "Gospa Nola", eseji "Analitički trenuci i teme", "Zapisi o mome narodu", "Mir i nemir", "Govor i jezik, kulturna smotra naroda"…
1907. - Umro Đoze Karduči (Giosue Carducci), italijanski pjesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906. godine. Bio je profesor na Univerzitetu Bolonja. Karduči je bio aktivan i u političkom životu i obavljao je funkciju člana Senata. Njegova najpoznatija pesma "Himna Satani" predstavlja metaforičnu kritiku Katoličke crkve i klera.
1909. - Rođen Ričard Mekdonald (Richard McDonald), osnivač najvećeg lanca restorana u svijetu „MekDonalds“. S bratom Morisom (Morris) je prvo 1937. godine otvorio štand u Monroviji, gradiću Kalifornije, na kome su prodavali samo hot dog, potom restoran u San Bernardinu koji su, 1948., redizajnirali i obnovili, te se usredsredili na hamburgere, milkšejk i pomfrit. Prostor su uredili tako da su mušterije svoje narudžbe mogle odmah po dolasku u restoran da preuzmu na šalteru. Tada je počela zvanična historija svjetski poznatog lanca restorana.
1917. - Umro Oktav Mirbo (Octave Mirbeau), francuski romanopisac, komediograf, kritičar i novinar. U svojim djelima oštricu pera usmjeravao je prema moralnoj izrođenosti, licemjerstvu i nepravdi, kao i građanskim konvencijama u Francuskoj na razmeđu vijekova.
1926. - Rođen engleski filmski režiser Džon Ričard Šlezindžer (John Richard Schlesinger), blizak idejama "slobodnog filma". Filmovi: "Lažov Bili", "Darling", "Daleko od razuzdane gomile", "Ponoćni kauboj" , "Nedjelja, prokleta nedjelja", "Sjaj i bijeda Holivuda", "Maratonac".
2016. – U 93. godini umro Butros Butros Gali (Boutros Boutros-Ghali), egipatski političar i diplomata i šesti po redu generalni sekretar Ujedinjenih nacija, od 1. januara 1992. do 31. decembra 1996. Bio je profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Kairu. Autor je brojnih naučnih radova. Biran je na mnoge položaje u egipatskoj administraciji, a bio je i ministar vanjskih poslova, sve do izbora za generalnog sekretara UN-a.