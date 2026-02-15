Advokat Kasapovića otkrio šokantne detalje: Tramvaj je 50 puta isključivan iz saobraćaja

Advokat Elmin Plećan, branilac Adnana Kasapovića vozača tramvaja koji je u četvrtak izletio sa šina u Sarajevu, i tom prilikom jedna osoba smrtno stradala, druga teže povrijeđena. Komentirao je na početku večerašnje „Istrage sedmice“ odluku sudije da ne prihvati prijedlog Tužilaštva KS da se Kasapoviću odredi mjera pritvora.

Tužilaštvo je Kasapovića teretilo da je postupao s eventualnim umišljajem, odnosno da je bio svjestan da neprilagođenom brzinom može ugroziti javni promet i živote ljudi. Kako se navodi u rješenju Kantonalnog suda u koje je Istraga imala uvid, Tužilaštvo je tvrdilo da je Kasapović "bio svjestan da će svojim propustom kao učesnik u saobraćaju ugroziti javni promet, dovodeći u opasnost život ljudi ili imovinu većih razmjera, pristajući na to ugrožavanje kao posljedicu".

Analiza dokaza

Sud je, međutim, nakon detaljne analize dokaza ocijenio da takva pravna kvalifikacija nije održiva i da za nju nema nikakvog osnova. Sudija za prethodni postupak smatra da se u konkretnom slučaju ne radi o navedenoj pravnoj kvalifikacij, te sud smatra da osumnjičeni nije postupao sa eventualnim umišljajem, već da se radi o nehatnom postupanju, na nivou osnovane sumnje.

- Prema kazivanjima vozača i onome što su mi pokazali, ovaj tramvaj je u 2025. godini 50 puta bio isključivan iz saobraćaja! Razlog zbog čega je odbio prijedlog Tužilaštva protiv mog branjenika leži u sljedećem: nije postojao zakonski razlog, kako je to Tužilaštvo navelo, za određivanje mjere pritvora. Naime, Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora iz razloga što je kvalifikovalo djelo koje se stavlja mom branjeniku na teret kao teško krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina, ili teža. Međutim, Sud nije prihvatio da se radi o krivičnom djelu koje je učinjeno s umišljajem nego je Sud prihvatio kvalifikaciju da se u ovoj fazi istrage eventualno može govoriti o postojanju nehata. Time nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje mjere pritvora - kazao je večeras advokat u programu Hayat TV.

U prijedlogu za određivanje pritvora vozaču tramvaja se stavljalo na teret kao da je svjesno izazvao nesreću što, kako tvrdi i njegov advokat u našoj emisiji, nije tačno.

Po ponašanju vozača i u toku vožnje, i za vrijeme i nakon nesreće bilo jako vidljivo da mu se ne može teretiti da je imao namjeru da izazove nesreću, konstatovao je njegov advokat.

U momentu njegove reakcije, pokušavao je da zakoči, udarao je u sirenu, upozoravao građane na ulicu da se sklone. Oni koji su ga gledali imali su osjećaj da njima maše. On jeste njima mahao ali ih je upozoravao. S obzirom na kratku dužinu ulaska u krivinu, ušao je brzo i u isto i iz svog sjedišta vozača je pao. Sve se deašavalo u pet sekundi. Vrlo kratak period kada je on to sve radio, kazao je Plećan u "Istrazi sedmice".

Ekstremna brzina

- Vozač je naveo da je tramvaj dobio ekstremnu brzinu. Kazao je kako je imao osjećaj da je tramvaj dobio brzinu tri puna od normalne. Iz svih iskaza se vidi da je tramvaj počeo je dobivati ubrzanje 20-30 metara pred raskrsnicu. Do tog momenta je brzina bila normalna. Tužilaštvo KS da izuuzmu video zapise i iz tramvaja, da se vidi prava reakcija vozača da se izuzmu sve sumnje na vozača - dodao je gost 'Istrage sedmice', te dodao:

- Odlučujući po zahtjevu Tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora Kasapoviću, Sud je poseban značaj dao iskazima svjedoka, među kojima je bio i jedan putnik iz tramvaja. Svjedok S.A., koji se tog dana vozio tramvajem, potvrdio je da se tramvaj prethodno zaustavio na semaforu i da se potom kretao normalnom brzinom, prije nego što je došlo do naglog ubrzanja.

Također, više policijskih službenika koji su svjedočili događaju opisali su "iznenadno i nekontrolisano kretanje" tramvaja prilikom ulaska u krivinu. Svjedok Mirnes Katović, također vozač tramvaja, izjavio je da su stariji tramvaji "nepredvidivi" i da mogu "zalijepiti od 600 volti struje", što dovodi do eksplozivnog ubrzanja koje se ne može zaustaviti kočnicama, već samo fizičkim isključenjem napajanja.