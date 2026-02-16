Stanje na putevima: Saobraća se po mokrom kolovozu

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Zbog niskih temperatura, upozoravamo na poledicu u višim predjelima i u usjecima, a u nizinama preko mostova i nadvožnjaka. Magla smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove.

Zbog učestalih odrona izdvajamo dionice: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani i Rogatica-Višegrad.

Dodatno, na putevima Šuica-Livno, Glamoč-Priluka i Sarajevo-Rogatica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.