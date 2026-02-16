Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAMVAJSKA NESREĆA

Tužilaštvo KS: Izuzimaju se nadzorni snimci, formiran tim tužitelja

U toku su saslušanja svjedoka, kao i drugih osoba koje bi mogle imati relevantna saznanja

Tužilaštvo KS. Avaz

Dž. R.

16.2.2026

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je tim tužitelja koji će raditi na slučaju tramvajske nesreće koja se dogodila proteklog četvrtka u Sarajevu i koja je odnijela mladi život.

Glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić izjavila je da tužilaštvo od inicijalne faze istrage poduzima istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti tramvajske nesreće.

U toku su saslušanja svjedoka, kao i drugih osoba koje bi mogle imati relevantna saznanja.

- Istovremeno se izuzimaju i video-nadzorni snimci sa mjesta nesreće, kao i sa okolnih objekata i saobraćajnica. Tokom uviđaja je identifikovana materijalna i tehnička dokumentacija koja će biti predmetom izuzimanja i daljih istražnih radnji. Utvrđivat će se odgovornost svih u lancu - dodala je Bavčić.

Timu tužitelja ovaj predmet će biti u fokusu prioritetnih postupanja.

Podsjetimo, jučer je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić.

Kantonalni sud u Sarajevu je zaključio da je neodrživa i pogrešna pravna kvalifikacija Kantonalnog tužilaštva da je riječ o umišljenom postupanju Kasapovića.

Dakle, zaključak je da se u početnoj fazi istrage ne postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo "Djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja", za koja je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.

# TUŽILAŠTVO KS
# NESREĆA
# TRAMVAJ
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.