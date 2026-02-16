Tužilaštvo KS: Izuzimaju se nadzorni snimci, formiran tim tužitelja

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je tim tužitelja koji će raditi na slučaju tramvajske nesreće koja se dogodila proteklog četvrtka u Sarajevu i koja je odnijela mladi život.

Glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić izjavila je da tužilaštvo od inicijalne faze istrage poduzima istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti tramvajske nesreće.

U toku su saslušanja svjedoka, kao i drugih osoba koje bi mogle imati relevantna saznanja.

- Istovremeno se izuzimaju i video-nadzorni snimci sa mjesta nesreće, kao i sa okolnih objekata i saobraćajnica. Tokom uviđaja je identifikovana materijalna i tehnička dokumentacija koja će biti predmetom izuzimanja i daljih istražnih radnji. Utvrđivat će se odgovornost svih u lancu - dodala je Bavčić.

Timu tužitelja ovaj predmet će biti u fokusu prioritetnih postupanja.

Podsjetimo, jučer je Kantonalni sud u Sarajevu odbio prijedlog Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću koji je upravljao ovim vozilom u trenutku kobne nesreće kad je stradao mladić Erdoan Morankić.

Kantonalni sud u Sarajevu je zaključio da je neodrživa i pogrešna pravna kvalifikacija Kantonalnog tužilaštva da je riječ o umišljenom postupanju Kasapovića.

Dakle, zaključak je da se u početnoj fazi istrage ne postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo "Djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja", za koja je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.