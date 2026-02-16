NAKON NESREĆE

Gavrankapetanović za Avaz: Pacijentica budna, započete rane mjere rehabilitacije

I dalje teškog općeg stanja, naveo je

Prof. dr Ismet Gavrankapetanović. Screenshot

Piše: Alen Bajramovic

16.2.2026

Ljekarski tim Opće bolnice "Abdulah Nakaš" konstantno prati stanje maloljetne djevojke, teško povrijeđene na tramvajskom stajalištu prije nekoliko dana. 

Direktor bolnice prof. dr Ismet Gavrankapetanović dostavio nam je posljednje informacije o njenom oporavku nakon buđenja iz inducirane kome.

- Pacijentica je budna, ali je i dalje teškog općeg stanja. Nastavlja se intenzivni reanimacioni tretman na Odjeljenju za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu s trenutnim stanjem - kazao nam je Gavrankapetanović.

# NESREĆA
# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# TRAMVAJ
