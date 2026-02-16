Da li su češki tramvaji podložni kvarovima: Zbog slijepljenih akceleratora tramvaj nekontrolirano ubrzava

Nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, a teško povrijeđena maloljetna djevojka kojoj je amputirana noga, ostala su mnoga neodgovorena pitanja.

Kako BHRT navodi iz izvora iz Republike Hrvatske bliskih problematici neodržavanja čeških vozila, postoji nekoliko tipskih kvarova čeških tramvaja koji se pojavljuju uslijed neodržavanja vozila.

Jedan od kvarova su slijepljeni akceleratori koji čine da tramvaj nekontrolirano ubrzava. Postoji još jedan tipski i česti kvar, ali uslovno rečeno manje opasan, koji se događa uslijed lošega održavanja čeških vozila i to pretežno zimi.

Riječ je o samokočenju: čim vozač spusti nogu s papučice za vožnju, tramvaj naglo usporava. Vozač ponovno uključuje na vožnju, ali čim isključi vožnju, tramvaj usporava.

Podsjetimo da je resorni ministar Adnan Šteta za vikend rekao kako nije upoznat s tim da li je prijavljivan kvar na tramvaju te da su svi češki tramvaji u petak povučeni iz predostrožnosti.

U Sarajevu su nakon nesreće pokrenuti protesti te je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio ostavku što ujedno znači i pad kompletnog saziva Vlade Kantona Sarajevo.