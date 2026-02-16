Bećirović s premijerom Bavarske Söderom o otvaranju novih mogućnosti za investicije u BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s liderom vladajuće Kršćansko-socijalne unije (CSU) i premijerom pokrajine Bavarske Markusom Söderom, na kojem je razgovarao o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima, kao i o mogućnostima daljeg razvoja saradnje BiH i njemačke pokrajine Bavarske.

Posebna pažnja posvećena je jačanju ekonomskih veza i otvaranju novih mogućnosti za investicije u BiH, s ciljem podsticanja rasta i razvoja privrede.

Bećirović je istaknuo da ovakvi razgovori potvrđuju posvećenost jačanju partnerstva sa Saveznom Republikom Njemačkom, kao vodećom ekonomskom silom Evropske unije.

- Razmjena iskustava i znanja predstavlja ključni korak ka jačanju ekonomskih i društvenih veza, kao i stvaranju novih prilika za naše građane, posebno za mlade i stručne ljude koji žele doprinositi razvoju svojih zajednica - kazao je Bećirović.

Premijer Bavarske Markus Söder naglasio je ogroman doprinos koji velika bosanskohercegovačka zajednica daje ovom dijelu SR Njemačke na ekonomskom, kulturnom, političkom i svakom drugom polju.

Söder je istaknuo interes bavarskih kompanija za ulaganja u projekte u BiH te je potvrdio da Bavarska ostaje predana ulozi čvrstog i pouzdanog partnera BiH.

Naglasio je da otvoreni dijalog i konstruktivna saradnja pružaju mogućnost za zajednički razvoj projekata od strateškog značaja, jačanje lokalnih zajednica i kreiranje novih prilika za profesionalni i obrazovni napredak.

Bećirović je posebno naglasio značaj bosanskohercegovačke dijaspore u Bavarskoj, koja je odlično integrirana u njemačko društvo, i koja svojim znanjem, radom i angažmanom daje značajan doprinos ukupnom razvoju Bavarske i SR Njemačke, navodi se u saopćenju Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.