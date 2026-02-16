NAJAVLJUJU RADIKALNIJE MJERE

Štrajk radnika Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i dalje traje: Najavili odlazak pred Vladu KS

Mi smo se okupili jer se ništa nije desilo. Plate još nisu isplaćene, doprinosi nisu uplaćeni. Nema rješenja za naš radnopravni status i mi očekujemo da Vlada i Rektorat ispune zaključke, ističe Marković za "Avaz"

Zerina Voloder

16.2.2026

Borba za osnovna prava radnika Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu i dalje traje, a zaposlenici su se danas ponovo okupili jer, kako ističu, njihovi zahtjevi još uvijek nisu ispunjeni.

Glavni problem su neisplaćene plate, neuplaćeni doprinosi i neriješen radnopravni status zaposlenih. Radnici poručuju da su ogorčeni jer se, uprkos ranijim obećanjima, ništa konkretno nije desilo.

Vršiteljica dužnosti dekanese, Nina Marković, istakla je da su razlozi okupljanja jasni:

- Mi smo se okupili jer se ništa nije desilo. Plate još nisu isplaćene, doprinosi nisu uplaćeni. Nema rješenja za naš radnopravni status i mi očekujemo da Vlada i Rektorat ispune zaključke koje su dali na sjednici 28. januara 2026. godine, a koje su objavili i zvanično na Facebook stranici Vlade Kantona Sarajevo - ističe Marković za "Avaz".

Nina Marković. TV Sa

Marković je naglasila da će se okupljanja nastaviti sve dok zahtjevi ne budu ispunjeni, te da su spremni i na radikalnije poteze.

- Mi ćemo se okupljati, a onda dalje krenuti ka radikalnim koracima – prošetati do Vlade, obustaviti rad, sve što nam zakon i sindikati dozvoljavaju - poručuje Marković za "Avaz".

Prema informacijama do kojih smo došli, oni će se u četvrtak u 12 sati okupiti pred Vladom KS, a sutra ponovo izlaze ispred fakulteta.

Dodala je da današnje okupljanje nije uticalo na pacijente ni studente.

- Pacijenti danas nisu trpjeli. Studenti upisuju semestar i rad se odvija neometano. Mi smo zaradili januarsku platu i zaradit ćemo i februarsku platu - dodaje Marković.

Zaposleni poručuju da će istrajati u borbi dok njihova osnovna prava ne budu u potpunosti ispoštovana, te očekuju hitnu reakciju nadležnih institucija.

