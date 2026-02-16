Štrajk radnika Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i dalje traje: Najavili odlazak pred Vladu KS

Borba za osnovna prava radnika Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu i dalje traje, a zaposlenici su se danas ponovo okupili jer, kako ističu, njihovi zahtjevi još uvijek nisu ispunjeni.

Glavni problem su neisplaćene plate, neuplaćeni doprinosi i neriješen radnopravni status zaposlenih. Radnici poručuju da su ogorčeni jer se, uprkos ranijim obećanjima, ništa konkretno nije desilo.

Vršiteljica dužnosti dekanese, Nina Marković, istakla je da su razlozi okupljanja jasni:

- Mi smo se okupili jer se ništa nije desilo. Plate još nisu isplaćene, doprinosi nisu uplaćeni. Nema rješenja za naš radnopravni status i mi očekujemo da Vlada i Rektorat ispune zaključke koje su dali na sjednici 28. januara 2026. godine, a koje su objavili i zvanično na Facebook stranici Vlade Kantona Sarajevo - ističe Marković za "Avaz".