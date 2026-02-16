IZIGRAVAO VOĐU

Studenti i srednjoškolci u subotu izviždali i otjerali opskurnog Aličkovića

Iz poštovanja prema studentima i srednjoškolcima, u subotu nismo izvještavali o njegovom govoru

Nihad Aličković. Anadolija

Piše: Sedin Spahic

16.2.2026

Opskurni Nihad Aličković pokušao je u subotu da zloupotrijebi protest studenata i srednjoškolaca kod Zemaljskog muzeja.

On je pokušavao da izigrava vođu, držeći govor, ali to su mladi ljudi prepoznali, izviždali su ga dok je držao govor, poručujući mu "dosta te, začepi", a nakon toga ga i otjerali.

Iako nije poznato čime se bavi ovaj radikalni profesionalni demonstrant, on je još jednom pokušao da glumi da on stoji iza protesta, vjerovatno s namjerom da ih tako i razbije, s obzirom na njegovu katastrofalnu reputaciju. 

Srećom, zdrav razum je presudio, pa je Aličković sklonjen, iako je i kasnije kod SCC-a pokušao da se opet nametne, no maknut je sa strane.

# NIHAD ALIČKOVIĆ
# PROTESTI
