Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZAŠLI NA ULICE

Pogledajte snimke dronom, hiljade građana Sarajeva traže ostavke vlasti

Tog kobnog dana poginuo je Erdoan Morankić (23) kojem je jučer klanjana dženaza u Brčkom

Masovni protest u Sarajevu. Avaz

Piše: Evelin Trako

16.2.2026

Veliki broj ljudi izašao je danas na proteste koji su u toku u glavnom gradu BiH, Sarajevu, a povod je tragična nesreća koja se desila 12. februara 2026. godine kada je tramvaj koji se kretao iz šina iz pravca Željezničke stanice ka Baščaršiji prilikom skretanja ulijevo iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH oko 12 sati. 

Tog kobnog dana poginuo je Erdoan Morankić (23) kojem je jučer klanjana dženaza u Brčkom. On je bio sarajevski student. Također, u nesreći je povrijeđeno još četvero ljudi, od kojih je jednoj djevojci (17) amputirana noga.

Pogledajte snimak dronom iz zraka sa današnjih demonstracija.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# NESREĆA
# DRON
# DEMONSTRACIJE
# PROTEST
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.