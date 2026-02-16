Šteta stigao u GRAS, ignorirao novinare: "Okrećete glavu od nas kao da smo smeće obično"

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta (SDP) došao je u sjedište GRASA nakon što su iz ove kompanije ranije najavili mirni skup koji je počeo u 13 sati kako bi odali počast Erdoanu Morankiću i pružili podršku svom kolegu Adnanu Kasupoviću.

Novinari su od njega tražili izjavu, ali je on odbio.

- Možete li da nam kažete hoćete li davati izjavu ili nećete, a ne da od nas okrenete glavu kao da smo smeće obično - kazali su novinari.

Šteta je na tu izjavu reagirao i kazao da će izjavu dati nakon što obavi razgovor s uposlenicima GRAS-a.