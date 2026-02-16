Muminović: Vjerujem da je direktoru teško, apelujem na institucije da nađu sve dokaze

- Radim na održavanju trolejbusa i na trolejbusima je bila davno neka slična situacija. Hvala Bogu dragom, bez stravičnih posljedica. Ako se desi nešto slično, vozilo se pregleda – kaže Muminović.

Predsjednik Sindikata radnika GRAS-a Amir Muminović obratio se danas medijima u sjedištu GRAS-a u Sarajevu, te je izjavio da su se slične situacije dešavale i ranije, kada je riječ o iskakanju tramvaja iz šina.

Kada je riječ o videonadzoru, dodaje da u novim tramvajima postoje kamere, za stari tramvaj nije siguran. Navodi da bi voljeli da je postojala kamera radi vozača.

- Apelujemo na sve relevantne institucije da nađu sve dokaze, sagledaju, pa da onda sude, da se ne trči prije vremena. Imamo jednu nevinu žrtvu, imamo djevojku za čiji se život bore. Ne bi bilo lijepo da neko nevin trune u zatvoru, potpuno nevin za ono što se desilo – kaže Muminović.

Dodao je kako se više puta čuo s direktorom GRAS-a Senadom Mujagićem, te da kaže kako hoće da vjeruje da je direktoru teško.

- Nije mu lako sigurno – dodao je Muminović.

