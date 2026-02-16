Almir Mulić: Ovo je bio nesretan slučaj, dešavaju se nepredvidive situacije s tramvajima

Almir Mulić, vozač tramvaja, danas je ispred GRAS-a na mirnom skupu podrške kolegi Adnanu Kasupoviću, a u razgovoru s novinarima više puta je istaknuo da Kasupović nije kriv.

- Jučer sam isto bio ispred Suda, bili smo na skupu podrške. Naš kolega Kasapović će da dokaže svoju nevinost. Ovo je stvarno nesretan slučaj i prije nego što bilo šta drugo kažem, samo da izrazimo duboku žalost porodici Morankić, također brzo ozdravljenje svim povrijeđenima, ispred firme, ispred svih kolega vozača. Izvinjavamo se za trenutnu situaciju koja je nastala, a ovaj skup je podrška našem kolegi, da se dokaže njegova nevinost i izađe istina na vidjelo. On je sam rekao da njemu advokati ne trebaju i da će on govoriti samo istinu - kazao je Mulić.