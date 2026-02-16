Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOZAČ TRAMVAJA

Almir Mulić: Ovo je bio nesretan slučaj, dešavaju se nepredvidive situacije s tramvajima

Naš kolega Kasapović će da dokaže svoju nevinost, kazao je

Almir Mulić. Avaz

Zerina Voloder

16.2.2026

Almir Mulić, vozač tramvaja, danas je ispred GRAS-a na mirnom skupu podrške kolegi Adnanu Kasupoviću, a u razgovoru s novinarima više puta je istaknuo da Kasupović nije kriv.

- Jučer sam isto bio ispred Suda, bili smo na skupu podrške. Naš kolega Kasapović će da dokaže svoju nevinost. Ovo je stvarno nesretan slučaj i prije nego što bilo šta drugo kažem, samo da izrazimo duboku žalost porodici Morankić, također brzo ozdravljenje svim povrijeđenima, ispred firme, ispred svih kolega vozača. Izvinjavamo se za trenutnu situaciju koja je nastala, a ovaj skup je podrška našem kolegi, da se dokaže njegova nevinost i izađe istina na vidjelo. On je sam rekao da njemu advokati ne trebaju i da će on govoriti samo istinu - kazao je Mulić.

- Kada preuzimamo smjenu, prva je u Remizi, druga ili treća je na Čengić Vili. Ukoliko ima nekih nedostataka kolega nam kaže, ali već u narednih 50 metara može da se desi nešto nepredvidivo, ja sam i sam pričao da se meni prije dvije godine desilo zaljepljenje kočnice. Kada se to desilo ja sam ugasio tramvaj i prvo pokušao da dođem sebi i onda zvao dispečera. Tramvaj je dovučen do GRASA i bilo je kao da mu se ništa nije desilo. Eh upravo to, nepredvidive stvari se dešavaju. Ovo je bio nažalost nesretan slučaj sa smrtnim ishodom i teškim povredama - ispričao je Mulić.

Stari tramvaji su povučeni tako da nisu u upotrebi.

- Izloženi smo svemu i svačemu, vidite i sami - kazao je. 

# TRAMVAJ
# SKUP
# GRAS
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.