Tatjana Kos: "Guše nas, dave nas i ovo će postati zemlja staraca i obespravljenih"

- Drago mi je da se bez obzira na sve, omladina u ovom gradu podigla. Mislim da zaslužujemo mnogo više. Nažalost, pravdu tražimo na ulici. Svi znamo da je to jako teško i najteži put za ostvarivanje pravde. Žao mi je što je ovako mali broj, jer mislim da ne postoji domaćinstvo koje nije suočeno sa nekim problemom koje nam ovakva država servira svakodnevno. Ljudi se bune što su blokirane ulice, pa ljudi blokirali su nam 30 godina života i to nam ne smeta. Zaboravili smo Jablanicu, kuću horora gdje je preko 30 djece pronađeno, o tome više niko ne priča, spalili smo ljude u staračkom domu i to smo zaboravili. Sad nažalost imamo ovu nesreću, a šta je sljedeće? Željela bi da naglasim da ova ostavka Uka treba da bude primjer iz kojeg god razloga da je povučena. Guše nas, dave nas i ovo će postati zemlja staraca i obespravljenih. Ovo je jedinstvena šansa i ako je propustimo mislim da sljedeće godine niko od nas nema prava da kaže bilo šta. Svaka čast djeco i omladino i hvala mom Beogradu i svoj onoj djeci, na mladima ostaje sutra, a ostavili smo im *piip* - kazala je Kos.