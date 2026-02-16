Prvi mart, Dan nezavisnosti BiH, ove godine pada u nedjelju i ne prenosi se na ponedjeljak

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da se u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine Dan nezavisnosti obilježava 1. marta, te da je na dan praznika neradni dan za državne organe, preduzeća i druga pravna lica.

Državni praznici, shodno ovom Zakonu, ne prenose se i obilježavaju se onoga dana na koji i padaju.

Ove godine Dan nezavisnosti pada na nedjelju, te shodno tome, pozivamo sve pravne subjekte koji posluju nedjeljom, zbog prirode posla i rasporeda radnog vremena, da ispoštuju pravo radnika koji rade ovoga dana, na uvećanje plaće, a u skladu sa članom 76. Zakona o radu, saopćeno je.