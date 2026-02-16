Pogledajte kako Trojka plaši roditelje da mladi ne idu na demonstracije

Ko izmišlja “grupu za paljenje starih tramvaja” i širi strah od nepostojećeg vandalizma

Tinjak: Sramotna poruka.

S. S.

16.2.2026

U šoku da su, prvenstveno mladi, počeli sa pobunom zbog sistemske nebrige vlasti prema narodu i javnoj sigurnosti, Trojka ja počela sa već viđenim zastrašivanjem građana da ostanu kući i distanciraju se od mladih ljudi koji opravdano i mirno traže samo pravdu.

Tako direktorica sarajevske Prve gimnazije Velida Tinjak, šalje obavijest sa namjerom da uplaši roditelje i prejudicirano zaključuje “ko od vas odobrava da dijete ide na proteste skrenite pažnju da djeca ne budu uvučena u huliganske grupe”.

Pored nje je, u trenucima dok piše Viber poruku roditeljima, policajac Muhamed Sarač.

Pogledajte kako izgleda cijela poruka:

Sramna poruka.

Obzirom da bi huliganstvo najviše odgovaralo neodgovornoj vlasti da kompromitira pobunu mladosti, jasno se postavlja pitanje zašto MUP Kantona Sarajevo šalje operativce po školama, umjesto da odmah obavijesti javnost i pohapsi sve koji eventualno planiraju vandalizam.

Ako MUP ovo prešuti građanima, jasno je da svjesno vrši pritisak na roditelje i da se vandali jedino nalaze na vlasti.

