Simbad Bajrektarević osuđen na tri i po godine zatvora zbog terorizma

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Simbada Bajrektarevića na tri i po godine zatvora zbog terorizma, prenosi Detektor.

Bajrektarević je proglašen krivim što je 7. aprila 2024. godine na Facebook profilu uputio prijetnju po život osoba, uz svoju fotografiju u maskirnim hlačama i s maramom na glavi, te puškom naslonjenom na koljeno i nožem u ruci, kao i crnom zastavom ispisanom arapskim slovima.

Predsjednik Sudskog vijeća Stanko Blagić je kazao da je bitno napomenuti da za postojanje krivičnog djela terorizma potrebno je utvrditi radnju i cilj izvršenja, a u konkretno slučaju je teroristički akt prijetnjom s ciljem ozbiljnog zastrašivanja i destabilizacije.

- Sud je sa sigurnoću utvrdio da je Bajrektarević počinio krivično djelo terorizam. Utvrđeno je postojanje odlučnih činjenica – da je koristio račun na Facebook-u, postojanje prijeteće objave - kazao je sudija Blagić.

Kako je rekao, dokazi se međusobno dopunjuju i ne ostavljaju razumnu mogućnost drugačijeg zaključka. Prema njegovim riječima, dokazi Odbrane su u suprotnosti sa činjeničnim stanjem.

Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio svrhu kažnjavanja, otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, stepen krivice te okolnosti pod kojima je krivično djelo počinjeno.

Njemu se u kaznu uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru. Nakon izricanja presude je i vraćen u pritvor koji mu je nedavno određen zbog ometanja rada pravosuđa.

Bajrektariviću je izrečena mjera bezbjednosti psihijatrijskog liječenja i oduzimanje mobilnog telefona sa telefonskim karticama. Oslobađa se dužnosti naknade sudskog postupka.

Suđenje Bajrektareviću je počelo sredinom maja prošle godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionim vijeću Suda BiH.