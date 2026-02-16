Policija prijeti djeci u srednjim školama u Sarajevu zbog protesta

Učenicima u KŠC koji pohađa povrijeđena sedamnaestogodišnja djevojka i djeci prijete da će iz izbaciti iz škole i upozoravju da ne idu na proteste, saznaje "Avaz".

- Govore da će nas izbaciti iz škole - kaže jedna učenica za "Avaz", čiji je identitet poznat redakciji.

Policija je dolazila u Drugu gimnaziju i Obalu da djeci drži predavanja o protestima, što djeca shvataju kao prijetnje, saznaje "Avaz" od roditelja.

- Djeci se prijeti da će ih izbaciti iz škole ako ne dođu na nastavu - kaže majka jedne od učenica KŠC-a.

Zaključali su vrata Zubotehničke škole, a na Gimnaziji Obala policija je dolazila da ispituje ko će na proteste.