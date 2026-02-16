SARAJEVO

Snimci iz zraka: Okupljeni ispred Predsjedništva BiH tražili ostavke i da "izađu napolje"

Današnje okupljanje ujedno je bilo i najmasovnije do sada, otkako su protesti počeli

Piše: Evelin Trako

16.2.2026

Građani Sarajeva i danas su se, četvrti dan zaredom, okupili na protestu ispred Zemaljskog muzeja, izražavajući ogorčenje nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog. U nesreći su povrijeđene još četiri osobe, među kojima i šesnaestogodišnja djevojka koja je zadobila teže povrede.

Okupljeni su protestnu šetnju započeli kod Zemaljskog muzeja, nakon čega su se uputili prema Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Tokom kretanja zastali su i ispred Akademije likovnih umjetnosti, gdje je Morankić bio student, kao i ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Kolona je potom nastavila prema Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje su demonstranti napravili kraću pauzu, a zatim su se od Skenderije vratili prema početnoj tački kod Zemaljskog muzeja.

Demonstranti su ispred Predsjedništva tražili ostavke i da "izađu napolje".

Današnje okupljanje ujedno je bilo i najmasovnije do sada, otkako su protesti počeli.

