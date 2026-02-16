Izetbegović: Batina ima dva kraja, mi nemamo drugu zemlju, branit ćemo je na svaki način

Gostujući u studiju emisije "7 Plus" na Hayatu, Izetbegović je govorio o opstanku države i aktuelnim izazovima.

- Nazire se jedan novi napad u smislu narativa da su Bošnjaci odnosno muslimani prijetnja za Hrišćane i Jevreje u Bosni i Hercegovini. Ja sam nazvao predsjednika Erdoana i tražio razgovor na tu temu, onda je on rekao da se trebamo vidjeti. I tako je i bilo.

Erdoan je čudestan lider jer ga posmatramo 30-tak godina. Nikada Istanbul nije imao gradonačelnika kao kada je to bio Erdogan. Napravio je uredan grad od 15 miliona stanovnika. Poslije toga je bio premijer koji je podigao životni standard u Turskoj. Porasle su plate, penzije, izgradnja autocesta, škola, univerziteta... I konačno kao predsjedik je vratio identitet, onje vratio ponos, poziciju Turske u svijetu. Zadnjih godina je nadjačao napade koji su dolazili sa svih strana. To ga je ojačalo. Imamo čovjeka koji ima izvanrednu diplomatiju. Nažalost mi to nemamo. Treba sa preciznom informacijom ukloniti dezinformaciju. To gdje mi, ni naša dijaspora ne možemo da dobacimo, trebale bi kompenzirati prijetljske zemlje kao što je Turska, i obećao mi je Erdoan da će to učiniti. Batina ima dva kraja, mi nemamo drugu zemlju, branit ćemo je na svaki način - kazao je za Hayat Izetbegović.

Novinar Hayata potom je postavio pitanje:

- Vlast, Trojka, neprestano nastoji nipodaštavati, omalovažavati opoziciju, smislili su i neku skraćenicu SDFA, kojom označavaju dvije stranke – Stranku demokratske akcije i Demokratsku frontu. Ipak, kada je najpotrebnije upravo su predsjednici ove dvije opozicione stranke, vi i gospodin Komšić, jedan u Americi, drugi u Turskoj, sa najutjecajnijim sagovornicima. Znači li ovo da se ne možemo osloniti na vlast kad je situacija ozbiljna ili opasna?

Izetbegović je odgovorio:

- Naravno. Iskustvo Komšića i mene u diplomatiji je neuporedivo u odnosu na ljude koji to sada rade. Oni su početnici. Njih vijesti zatiču. Saznaju za probleme iz medija. Ne znaju ranije šta se sprema. Kad se to desi, u svom stilu reaguje Bećirović da vidi šta će, Konaković ima suprotan stil... Njih dvojica stvaraju iluziju. Nažalost, ne vladaju. Svako od nas treba za ovu zemlju, narod uraditi sve što može.

Dodikove aktivnosti

Komentirajući posljednje ponašanje, narativ i političke aktivnosti Milorada Dodika u provođenju agresivne politike secesionizma baziranog na islamofobiji i vrijeđanju Bošnjaka, predsjednik SDA Bakir Izetbegović je podsjetio na to koliko je ovom izdanju Dodika kumovala 'Trojka':

- Potrebno je sjetiti se da je prvi narativ bio da se Dodik promijenio jer su ga SDA i 'političko Sarajevo' provocirali pa je on morao reagovati. To im je bio stav kad su se trebali ukrcati u vlast, kad im je trebao Dodik. Tada je on kazao: 'Srbi i Hrvati će odlučiti koji će muslimani biti vlast u ovoj zemlji'. Oni su tad šutjeli i čekali jer im je trebao da uđu u vlast. A onda, kada je Dodik prešao sve crvene linije i kada je dio njih počeo govoriti da bi se trebali razići u toj koaliciji, onda je Konaković konkretno, kazao da su to djetinjarije i da se mora ostati u koaliciji do kraja i da samo oni koji ne znaju šta je politika mogu predlagati takve stvari. Onda je on, kada je vidio da stvari i dalje idu u tom smjeru, bio taj koji je prijetio da će on nešto uraditi bagerima, da je Dodik jedna ruska podmornica koja je već probušena. Sada govore da je gotov, da je propao, da on nema nikakve šanse i mi sad treba da vjerujemo njima ili vlastitim očima. Čovjek je bio na Molitvenom doručku kod predsjednika SAD-a i ušao je u prostorije u koje oni nikad ušli nisu.. nažalost, konstatuje Izetbegović i dodaje:

Ovo je rezultat nekoliko elemenata: Dodikovog ulaganja ogromnog novca desetinama godina, dakle lobiranje, jedna nova strategija Amerike sa promjenom njene vlasti i jedno snažno oslanjanje na cionistički režim. Dakle, Dodik je uspio da se približi Izraelu u vremenu njihovog genocida nad Palestincima i da predloži da svi idu zajedno protiv muslimana - i Hrišćani i Jevreji, dakle cionisti. Da se svako sa svojim muslimanima obračuna. To je plan koji su mu preložili njegovi lobisti i kojeg se on dosljedno drži. Ja sam prije nekoliko mjeseci upozoravao da će takva stvar da se desi, da sve što se bude dešavalao da će biti krivi muslimani. To su stvari na koje Dodik računa, napominje Izetbegović.

Predsjednik SDA potom definira i kako se to može zaustaviti i ko mu može kontrirati i to uraditi:

- Naravno, to će sve zaustaviti patrioti i u zemlji i u dijaspori. Nadam se da neće doći do toga da se masovno patrioti tome suprostave na svaki način i da će to uraditi političari patrioti u pomoć prijatelja u svijetu na način na koji sam ja to, na primjer uradio sa gospodinom Erdoganom ili kako sam to radio prije osam mjeseci u jednoj drugoj arapskoj zemlji. U to se naravno mora uključiti i pravosuđe, visoki predstavnik, zemlje potpisnice Dejtona, svi oni trebaju da odrade svoj dio posla. Na kraju, zadnja odbrambena linija smo mi koji nemamo alternativnu državu. Bosna je naša jedina zemlja i mi ćemo je braniti na svaki način. Znate, batina ima dva kraja. Mi smo odgovorni ljudi i bojimo se nekih scenarija, ali ovi koji rade ovakvu stvar treba da se dobro zamisle, naglašava Izetbegović.

U koga se BiH može pouzdati?

Komentarišući u koga se Bosna i Hercegovina treba i može pouzdati da pomogne u sprječavanju najgoreg scenarija, Izetbegović kaže:

- Tu su naravno zemlje EU koje nikako ne pristaju na ovakav narativ koji nudi Dodik i koji i te kako imaju problem s njim i vrlo ga dobro poznaju. Tu je i SAD gdje jeste došlo do promjene vlasti i tu treba ići prema ljudima koji sada obnašaju vlast, ali ja ne mislim da su oni neprijatelji ove zemlje. Oni recimo žele da grade Južnu interkonekciju da nam pomognu. Vide da mi ne možemo da riješimo problem i onda oni žele da pomognu, ne žele oni da mi imamo probleme. Oni su mislili kada su smirivali stvar sa Dodikom da će s njim istrgovat da se smiri a da oni njemu skinu sankcije kako bi se stvorila jedna normalna atmosfera i stanje stvari u BiH. On ih je prevario. Nije dobro prevariti Amerikance, nije dobro igrati se sa Amerikancima i nije dobro misliti da možete da kupite Amerikance. On misli da on njih može da kupi. Ali vjerujem da sve to možemo da zaustavimo ako se svi dignemo i krenemo istinom na laž, naglašava predsjednik SDA Bakir Izetbegović.