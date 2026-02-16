Ironija: Stanivuković najavio predlaganje zakona o zabrani promovisanja fašističkih i nacističkih ideologija u BiH

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da ta politička organizacija najoštrije osuđuje, kako je naveo, obnovu i promociju fašizma i ustaštva u regionu, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog sve prisutnijeg takvog narativa u javnom prostoru.

- Pokret Sigurna Srpska će kao konkretnu mjeru predložiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske donošenje Zakona o zabrani promovisanja fašističkih i nacističkih ideologija u Bosni i Hercegovini - kazao je Stanivuković.

On je naglasio da posebno zabrinjava činjenica da je ovakav narativ posljednjih godina sve prisutniji na javnim događajima i u medijima.

Iz Pokreta Sigurna Srpska navode da je cilj predložene inicijative institucionalno suzbijanje svakog oblika veličanja i promocije fašističkih i nacističkih ideologija, te jačanje zakonskog okvira kojim bi se takve pojave sankcionisale.