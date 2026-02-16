Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"KONKRETNA MJERA"

Ironija: Stanivuković najavio predlaganje zakona o zabrani promovisanja fašističkih i nacističkih ideologija u BiH

On je naglasio da posebno zabrinjava činjenica da je ovakav narativ posljednjih godina sve prisutniji na javnim događajima i u medijima

Draško Stanivuković. Facebook

M. Až.

16.2.2026

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da ta politička organizacija najoštrije osuđuje, kako je naveo, obnovu i promociju fašizma i ustaštva u regionu, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog sve prisutnijeg takvog narativa u javnom prostoru.

- Pokret Sigurna Srpska će kao konkretnu mjeru predložiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske donošenje Zakona o zabrani promovisanja fašističkih i nacističkih ideologija u Bosni i Hercegovini - kazao je Stanivuković.

On je naglasio da posebno zabrinjava činjenica da je ovakav narativ posljednjih godina sve prisutniji na javnim događajima i u medijima.

Iz Pokreta Sigurna Srpska navode da je cilj predložene inicijative institucionalno suzbijanje svakog oblika veličanja i promocije fašističkih i nacističkih ideologija, te jačanje zakonskog okvira kojim bi se takve pojave sankcionisale.

Treba istaći da je Stanivuković otvoreno pokazivao simpatije prema četničkom pokretu. Prije nekoliko godina fotografisan je s četničkom zastavom, što je tada izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (49)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.