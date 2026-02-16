Konzorcij Logistika: Potrebna nam je jasna poruka države

Konzorcij Logistika uputio je danas poziv državnim vlastima BiH za odbranu prava domaćih prevoznika.

Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine pozivaju da donese jasan i nedvosmislen zaključak u odbrani prava domaćih drumskih prevoznika, inicira zajednički regionalni stav sa parlamentima država Zapadnog Balkana, obaveže izvršnu vlast na aktivnu, koordinisanu i hitnu diplomatsku akciju prema Evropskoj komisiji. Ovo mora biti pitanje državnog konsenzusa. Ovo mora biti pitanje iznad stranačkih razlika. Ako je slobodna trgovina princip na kojem počiva evropski prostor, onda mora postojati i pravo da robu prevoze oni koji su tu infrastrukturu gradili, finansirali i održavali.

- Potrebna nam je jasna poruka države. Potrebna nam je vaša odluka. Da li Bosna i Hercegovina stoji iza svojih domaćih drumskih prevoznika pred Evropskom komisijom? Da li branimo pravo na rad sopstvenih građana?

Da li branimo 20.000 radnih mjesta? Ovo nije proceduralno pitanje. Ovo je pitanje političke volje i odgovornosti. Molimo vas da zauzmete jasan stav – odmah. Jer svaki dan bez odluke znači novi kamion zaustavljen na granici, novu kompaniju pred gašenjem, novu porodicu u neizvjesnosti. Vrijeme je da Parlament pokaže da je dom suvereniteta i zaštite građana - navodi se u saopćenju.

Jedinstven stav

Predstavnike vlasti i opozicije mole da ovo pitanje tretiraju iznad politike – u ime ekonomije, patriotizma, domoljublja i odgovornosti. Ovo nije pitanje jedne asocijacije. Ovo nije pitanje jednog sektora. Ovo je pitanje opstanka domaće privrede i dostojanstva rada.

- Ako je danas 25 vozača vraćeno u jednoj smjeni na jednom graničnom prelazu, sutra će ih biti 250.

Prekosutra 1000. To nije pretpostavka. To je aritmetika realnosti. Vrijeme je za zajednički proglas regiona.

Vrijeme je za jedinstven institucionalni stav. Ne tražimo privilegije. Ne tražimo izuzetke. Tražimo pravo na rad - stoji u saopćenju.

Postavljaju otvoreno pitanje: Imamo li snage da odbranimo domaćeg drumskog prevoznika kao što branimo željeznički, pomorski, riječni i vazdušni transport? Ili je drumski transport jedini koji nema političku zaštitu?

Drumski prevoznik nije slabija karika. On je kičma izvoza. On je krvotok proizvodnje. On je veza između fabrike i tržišta. Ako ne budemo imali hrabrosti da ga zaštitimo danas – sutra ćemo objašnjavati zašto su fabrike stale. Odgovor je u vašim rukama. Do nas je.

Od Vijeća ministara Bosne i Hercegvine traže da se odmah, uz sjednicu Vijeća ministara BiH, inicira koordinacija sa svim državama Zapadnog Balkana i da se definiše zajednički dokument zahtjeva.

- Ali ako je sistem tehnički moguće prilagoditi –onda je rješenje jednostavno: Označite polje „profesionalni vozač“. Prepoznajte specifičnost profesije. Ne dozvolite da se iza tehničkih formulacija i proceduralne magle krije suštinski problem. Profesionalni vozač nije turista. Nije migrant. Nije kratkoročni posjetilac. On je dio međunarodnog lanca snabdijevanja. Ako se EES može prilagoditi za druge kategorije, onda se može prilagoditi i za profesionalne vozače. Sve drugo nije tehnička prepreka - navodi se.

Pravo na rad i ravnopravan tretman

To je politička odluka. I zato traže jasnoću – da li želimo funkcionalne lance snabdijevanja ili administrativne barijere koje guše privredu? Vrijeme je da se odgovori bez magle.

- Tražimo samo jedno, pravo na rad i ravnopravan tretman drumskih prevoznika. Ako se domaćim prevoznicima zabranjuje rad, a strani operateri preuzimaju tržište – to nije evropska ravnoteža, to je gašenje domaćih kapaciteta. Nadamo se da niko ozbiljan ne priželjkuje situaciju u kojoj će se intervencijama i naknadnim „zaštitama“ pokušavati nadoknađivati šteta nanesena lancima snabdijevanja. Jer šteta koja nastane sistemskim isključivanjem domaćih prevoznika ne sanira se administrativnim odlukama – ona ostavlja trajne posljedice - stoji, između ostalog u saopćenju.