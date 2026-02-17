Stanje na putevima: Otežana vožnja zbog snijega

Zbog novih snježnih padavina, otežano je saobraćanje na putevima u Bosni, dok je u Hercegovini uglavnom kišovito. Posebno skrećamo pažnju na dionice preko planinskih prevoja, gdje snijega na cesti ima ponegdje i preko 5 cm.

Na planinskim prevojima Romanija (Sarajevo-Rogatica) i Han Pogled (Vlasenica-Han Pijesak) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. Tokom noći zabrana za ovu kategoriju vozila bila je i na planinskim prevojima Lanište i Oštrelj (Ključ-Bosanski Petrovac-Drvar) ali se od 6 sati jutros može proći, uz upotrebu lanaca.

Magla smanjuje vidljivost na području Čapljine, a jak vjetar stvara snježne nanose na putu Kupres-Šuica.

Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da obavezno posjeduju zimsku opremu.

Zbog prevrtanja cisterne plina na magistralnoj cesti Bugojno-Kupres (na prevoju Koprivnica) saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.