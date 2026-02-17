Nove sniježne padavine danas, prestanak se očekuje poslijepodne

U našoj zemlji danas će biti pretežno oblačno vrijeme. U Bosni se očekuje kiša i susnježica, a u planinskim područjima snijeg. Visina novog snijega u planinskim područjima je od 10 do 20 cm.

Tokom dana, padavine prvo prestaju u Krajini, a zadnje na istoku zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Prije podne će biti i jakih udara vjetra. U noći na srijedu vjetar mijenja smjer na jugo.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a u višim dijelovima sa slabim snijegom. Tokom dana postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Hladno vrijeme, praćeno padavinama i sjevernim strujanjem, kod meteoropata i hroničnih bolesnika može uzrokovati izraženije tegobe. Poželjno je primjereno se odjenuti i reducirati kretanje na otvorenom, naročito osjetljive grupe poput osoba sa ishemijskim problemima, astmatičara, starijih i djece. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, u noći problemi sa snom.