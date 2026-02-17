Protesti se nastavljaju i danas: Okupljanje ponovo ispred Zemaljskog muzeja

U organizaciji neformalne grupe studenata danas su najavljeni peti protesti, a okupljanje je ponovo u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja.

Protesti se održavaju nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, a četvero povrijeđeno.

Hiljade građana predvođenih srednjoškolcima i studentima jučer su ispred Tužilaštva Kantona Sarajevo pročitali četiri zahtjeva koja su uputili ka nadležnima:

1. Objava potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja te snimak iz tramvaja u trenutku nesreće

2. Povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, a podatke o ispravnosti dostaviti građanima

3. Ostavke svih odgovornih osoba.

4. Siguran javni prijevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prijevoza

Više hiljada demonstranata jučer je mirno šetalo od Zemaljskog muzeja preko Skenderije do Tužilaštva KS, a zatim pored Predsjedništva BiH do Zemaljskog muzeja.

Ministar saobraćaja Adnan Šteta u ponedjeljak navečer je izjavio da su svi stari češki tramvaji povučeni i neće biti pušteni u saobraćaj dok se ne izvrše sve kontrole. Obećao je da će prije vraćanja u saobraćaj biti saopćeni rezultati kontrola i servisa.

Podsjećamo, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk u nedjelju je podnio ostavku čime je pala cijela Vlada KS. Direktor GRAS-a Senad Mujagić također je jučer podnio ostavku.

Iz Tužilaštva KS su jučer saopćili da je snimak kamere iz tramvaja, koji je na analizi po naredbi tužilaca, dokazni materijal i da njegovo objavljivanje može štetiti istražnom postupku u ovako kompleksnom predmetu.

Tužilaštvo čeka i naredbu suda za izuzimanje snimaka videonadzora s drugih objekata koji se nalaze u blizini mjesta tramvajske nesreće.