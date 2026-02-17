Uk potvrdio da je ostavka ubleha: "Nije isključeno da ostanem premijer do izbora, to je do Skupštine"

Premijer Kantona Sarajevo u tehničkom mandatu Nihad Uk (Naša stranka) obratio se javnosti nakon ostavke koju je podnio.

- Na protestima nisu ljudi koji su dobili sendviče i dnevnice, nego ljudi koji su iz našeg grada. Oni su između ostalog tražili i moju ostavku i zato sam se odlučio za ovaj potez. Projekti neće stati. Tragedija se desila u sektoru saobraćaja gdje je ova vlast najviše uložila. Uloženo je stotine miliona maraka u gradski prijevoz, što u infrastrukturu, to u trolejbuse, tramvaje. Prethodna Vlada je uputila niz krivičnih prijava povodom kriminala u GRAS-u i maltene stečaja koji smo zatekli, ali se ništa nije desilo - rekao je.

Dodao je da su povećali izdvajanje za Tužilaštvo KS, zato insistiram da se otvore predmeti i ustanovi ko je doveo do gubitka od 300 miliona KM.

- Pozdravljam ostavku direktora GRAS-a. Tražit ću da se imenuje nova prinudna struktura GRAS-a. Oni moraju imati punu saradnju sa Tužilaštvom oko istrage, ako to ne budu uradili, javno ćemo ih prozvati imenima. Što se tiče povlačenja starih tramvaja, povukli smo i one tehnički ispravne, uradit će se dodatne analize, nijedan se neće biti pušten dok javnost ne bude vidjela nalaze tih analiza. Što se tiče informacija iz bolnice, djevojka je sada stabilna - kazao je.

O imenovanju nove Vlade, rekao je da je to posao za Skupštinu, da se u to ne miješa.

- Nisam razgovarao o novom mandataru, jedini fokus je ova tragedija i stvari koje se moraju rješavati - naveo je.

Na pitanje da li će ova Vlada ostati do izbora, rekao je da se nada da se to neće desiti, ali da nije to isključeno.

- Moja komunikacija je isključivo prema građanima. Formalno nismo dobili nijedan zahtjev, sve je ono što smo pronašli na društvenim mrežama. Sve što dođe do nas, mi ćemo razmatrati. Povlačenje tramvaja će izazvati dodatne gužve, to pokazuje da nismo ulagali u gradski prijevoz, ne bi danas imali nikako gradski prijevoz. Ne ulazim u istragu i razloge tragedije, direktor sigurno nije puštao tramvaje na cestu, zna se ko je za odgovornost - istakao je.

Na pitanje novinarke "Avaza", šta znači izjava Adnana Štete da će nova većina birati novu Vladu, Uk je rekao:

- Moj fokus je da problem tragedije riješimo, da kanton nastavi funkcionirati do izbora novog premijera, imenovanje će biti kao što je bilo imenovanje i mene i deset kolega - zaključio je.