Vijeće roditelja Prve gimnazije stalo uz direktoricu koja je jučer lagala da će huligani na protestima paliti stare tramvaje

Vijeće roditelja Prve gimnazije Sarajevo stalo je uz direktoricu Velidu Tinjak, koja je jučer pisala roditeljima lažne informacije kako se na protestima sprema paljevina tramvaja i da iza svega stoje huligani i navijačke grupe, sve sa namjerom da srednjoškolci ne bi išli na proteste.

- U vezi s tendencioznim člankom objavljenim u Dnevnom avazu o tome kako direktorica Prve gimnazije zastrašuje djecu, važno je jasno istaći sljedeće: Njena poruka roditeljima imala je isključivo jedan cilj – zaštitu djece. Kao direktorica i majka, postupila je odgovorno i emotivno, vodeći se brigom da maloljetnici budu u školi, na sigurnom mjestu, a ne izloženi rizicima ulice i mogućim incidentima.