DEMANTI

Vijeće roditelja Prve gimnazije stalo uz direktoricu koja je jučer lagala da će huligani na protestima paliti stare tramvaje

Uvažena gospođa o kojoj je riječ nije članica nijedne političke stranke, niti je ikada djelovala politički, rekla je

Velida Tinjak. Facebook - Avaz

S. S.

17.2.2026

Vijeće roditelja Prve gimnazije Sarajevo stalo je uz direktoricu Velidu Tinjak, koja je jučer pisala roditeljima lažne informacije kako se na protestima sprema paljevina tramvaja i da iza svega stoje huligani i navijačke grupe, sve sa namjerom da srednjoškolci ne bi išli na proteste.

- U vezi s tendencioznim člankom objavljenim u Dnevnom avazu o tome kako direktorica Prve gimnazije zastrašuje djecu, važno je jasno istaći sljedeće: Njena poruka roditeljima imala je isključivo jedan cilj – zaštitu djece. Kao direktorica i majka, postupila je odgovorno i emotivno, vodeći se brigom da maloljetnici budu u školi, na sigurnom mjestu, a ne izloženi rizicima ulice i mogućim incidentima.

Uvažena gospođa o kojoj je riječ nije članica nijedne političke stranke, niti je ikada djelovala politički. U vremenu kada su tenzije povišene, odgovornost odraslih je da smiruju, a ne da huškaju. Ona je upravo to uradila – pozvala na razum, obrazovanje i sigurnost djece. Pokušaji da se ovakav čin predstavi kao političko djelovanje su neutemeljeni i nepravedni, te nanose štetu osobi koja svoj posao obavlja profesionalno, savjesno i s iskrenom brigom za učenike. Djeca nisu političko sredstvo. Škola je mjesto znanja, sigurnosti i odgoja i to je poruka koju je ona jasno i časno poslala - navelo je Vijeće roditelja Prve gimnazije.

# PRVA GIMNAZIJA SARAJEVO
# VELIDA TINJAK
