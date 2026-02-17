Potvrđeno sedam godina zatvora za ratne zločine u Rogatici

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Slaviša Đerić osuđen na tri godine, a Nenad Ujić na četiri godine zatvora zbog nečovječnog postupanja prema civilima zatočenim u Rogatici, dok su trojica oslobođena, saznaje Detektor.

Kako je za Detektor potvrdila Nina Kisić, advokatica Zorana Neškovića, Apelaciono odjeljenje potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Slaviša Đerić osuđen na tri godine, a Nenad Ujić na četiri godine zatvora, dok su Nešković, Panto Pantović i Pero Despet oslobođeni optužbe.

- Zaprimila sam presudu kojom je moj branjenik pravosnažno oslobođen - kazala je Kisić.

Sud BiH je prvostepenom presudom u julu prošle godine osudio Đerića na tri godine, a Ujića na četiri godine zatvora zbog nečovječnog postupanja prema civilima zatočenim u Rogatici. Istom presudom Nešković, Pantović i Despet su oslobođeni optužbe, kao i Đerić i Ujić za pojedine tačke.

Đerić i Ujić, nekadašnji pripadnici Vojne policije, stražari u zatočeničkom objektu “Rasadnik”, proglašeni su krivim za nečovječno postupanje prema civilima s područja Žepe, Rogatice i Srebrenice u periodu od jula do decembra 1995. godine. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su tukli zatočenike, te im na druge načine nanosili fizičke i psihičke patnje.

Po 15 tačaka optužnice izrečena je oslobađajuća presuda. Jedna od tih tačaka je nečovječno postupanje i ubistvo imama i predsjednika Ratnog predsjedništva Žepe Mehmeda Hajrića, koja se odnosila na svu petoricu. Nešković je oslobođen optužbe da, kao komandir zatočeničkog objekta, nije spriječio ni kaznio počinioce. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.