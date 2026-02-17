Više od 500 novih članova SBB-a, od toga sinoć u Zenici 50 upisnica

Sinoć je u Zenici održana politička tribina SBB-a – Fahrudin Radončić, kojoj je prisustvovalo više od 150 članova ove stranke. Ovom prilikom izvršen je prijem 50 novih članova, a članske karte uručili su Fahrudin Radončić i Aldin Isaković, prvi čovjek SBB-a u Zenici.

Prisutnima se obratio i Fahrudin Radončić, koji je govorio o više aktuelnih političkih tema.

On je naglasio, između ostaloga, da se dešava masovni dolazak novih članova u SBB širom BiH i da je to slučaj i sa Zenicom. Smatra da ljudi tek sad shvataju koliko je opcija SBB-a važna za Bosnu o Hercegovinu i njene građane i stoga ne čudi da je za samo mjesec dana primljeno više od 500 novih članova i da je stara kadrovska baza na terenu potpuno zaživjela. Nakon toga on je rekao:

- Uporno laganje Milorada Dodika po mnogim svjetskim destinacijama o tome kako se u Bosni i Herceogivni tobože vodi muslimansko – kršćanski sukob i da su tobože muslimani protiv Jevreja u BiH, predstavlja perfidnu propagandnu i psihološku pripremu nekog novog genocida. Bošnjaci su sve suprotno od onoga što govori Milorad Dodik, mi smo žrtva genocida i znat ćemo da odbranimo istinu i državu.

Govoreći o masovnoj pobuni građana u Sarajevu, Radončić je dao punu podršku mladim demonstrantima i istakao da je to pobuna protiv nesistematične, neodgovorne, loše i na prevarama i netransaprentnosti održavane vlasti, koja je najviše brinula o tenderima i njihovom skrivanju od javnosti, a najmanje o sigurnosti građana.

Radončić smatra da je ovo, istovremeno, i krah lažnog narativa koji je Trojka virtualno širila i nametala da su tobože građani masovno uz nju, jer se sada praktično pokazalo i ispostavilo da je građani preziru, neće i ne žele.