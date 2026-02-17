Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAŽE PRAVDU

Završeni peti protesti u Sarajevu: Mladi traže ostavku ministrice Hote-Muminović, okupljanje i sutra u 12 sati

Nemojte prepadati djecu i sprečavati ih da dolaze na proteste, poručili su mladi ministrici

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+40
Ekipa "Dnevnog avaza"

17.2.2026

Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održani su peti po redu protesti građana koji traže pravdu. 

Današnje proteste obilježilo je skanidanje "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", "Izađite napolje", a okupljeni studenti i srednjoškolci su u više navrata tražili ostavku ministrice Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministrica zabranjuje prisustvo školaraca na protestima.

Organizatori su u više navrata istakli da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti zakazani su za sutra u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+42

14:00 Protest zvanično završen, građani se razilaze. Ispred Muzeja se nalazi još nekoliko desetina mladih, studenata i srednjoškolaca. Organizatori pozvali i sutra u 12h na proteste.

13:54 Kolona građana stigla je pred Zemaljski muzej BiH odakle je i krenula. Saobraćaj odblokiran.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+17

13:48 Građani se vraćaju glavnom ulicom prema Muzeju, kolona zastala na Marijin Dvoru, gdje su mladi poručili da sutra u 12h izlaze na nove proteste.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+15

Oglasilo se Vijeće roditelja Kantona Sarajevo te su naveli da podržavaju okupljanje i narednih dana, ali da je važno da se studenti i srednjoškolci ponašaju dostojanstveno i ne nasjedaju na pokušaje manipulacije.

13:30 Sa prozora Doma zdravlja "Vrazova", ali i drugih okolnih prozora građani pružili podršku demonstrantima

13:15 Kolona se vraća ka Muzeju, javljaju reporteri "Avaza"

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+28

- Uzvikuju "Hoćemo istinu" i "Jovanović Ella"

Samir Hrnjica za "Avaz":

- Treba cijeli svijet da zna - mi ćemo se boriti za ovu omladinu i oni će imati sigurnu budućnost. Ako je moja generacija odrastala u ovom sistemu kakav je bio, ova djeca neće. Politika me ne zanima, nas niko ne zanima, samo naša prava i da smo sigurni u ovom gradu - kazao je.

Stigli pred Vladu KS - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+18

13:07 Izjave ispred Vlade KS, demonstranti skadiraju "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", traže ostavku ministrice Naide Hota-Muminović

13:01 Kolona građana stigla je do zgrade Vlade KS, zvižduci odjekuju

Muamer Drapić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9

12:55 Blokirana raskrsnica na Skenderiji, kolona se kreće prema zgradi Vlade KS

12: 46 Muamer Drapić, otac Džejle Drapić, koja je preminula nakon operacije zuba podržao demonstrante.

Za "Avaz" kazao kako je tu da da podršku mladima i da izrazi solidarnost zbog pogibije mladića Erdoana Morankića i stradanja djevojčice.

12:44 Kolona se kreće pored Sarajevo City Centra

12:35 Demonstranti skadiraju "Hota odlazi", "Hoćemo pravdu", "Izlazite napolje"

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+27
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+8

12:30 Kolona građana krenula u pravcu Skenderije

12:20 Mladi na protestima poručili ministrici obrazovanja Naidi Hoti-Muminović da ne sprečava djecu da dolaze na proteste

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+29

12:12 Održana minuta šutnje

12:10 Mladi poručili NiP-ovoj ministrici Naidi Hota-Muminović: "Prestanite prepadati djecu"

12:08 Blokiran saobraćaj

12:02 Mladi su razočarani odlukom ministrice o pravdanju časova, ali poručuju da neće odustati

11:55 Muriz Memić poručio za "Avaz" da se pojavila nova, mlada snaga u koju treba vjerovati

Avaz

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+31

11:54 Građanima podršku pružio i Muriz Memić

11:52 Građani se okupljaju. Snijeg pada u glavnom gradu BiH.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
# SARAJEVO
# PROTESTI
Vezane vijesti
Marketing
Popularno