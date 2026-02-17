Završeni peti protesti u Sarajevu: Mladi traže ostavku ministrice Hote-Muminović, okupljanje i sutra u 12 sati
Nemojte prepadati djecu i sprečavati ih da dolaze na proteste, poručili su mladi ministrici
Ekipa "Dnevnog avaza"
17.2.2026
Nakon tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji mladić Erdoan Morankić, a 17-godišnjoj djevojci je amputirana noga i nalazi se u teškom stanju, održani su peti po redu protesti građana koji traže pravdu.
Današnje proteste obilježilo je skanidanje "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", "Izađite napolje", a okupljeni studenti i srednjoškolci su u više navrata tražili ostavku ministrice Naide Hote Muminović, a glavni razlog su navodi da ministrica zabranjuje prisustvo školaraca na protestima.
Organizatori su u više navrata istakli da ne pripadaju nijednoj političkoj stranci, a novi protesti zakazani su za sutra u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH.
14:00 Protest zvanično završen, građani se razilaze. Ispred Muzeja se nalazi još nekoliko desetina mladih, studenata i srednjoškolaca. Organizatori pozvali i sutra u 12h na proteste.
13:54 Kolona građana stigla je pred Zemaljski muzej BiH odakle je i krenula. Saobraćaj odblokiran.
13:48 Građani se vraćaju glavnom ulicom prema Muzeju, kolona zastala na Marijin Dvoru, gdje su mladi poručili da sutra u 12h izlaze na nove proteste.
Oglasilo se Vijeće roditelja Kantona Sarajevo te su naveli da podržavaju okupljanje i narednih dana, ali da je važno da se studenti i srednjoškolci ponašaju dostojanstveno i ne nasjedaju na pokušaje manipulacije.
13:30 Sa prozora Doma zdravlja "Vrazova", ali i drugih okolnih prozora građani pružili podršku demonstrantima
13:15 Kolona se vraća ka Muzeju, javljaju reporteri "Avaza"
- Uzvikuju "Hoćemo istinu" i "Jovanović Ella"
Samir Hrnjica za "Avaz":
- Treba cijeli svijet da zna - mi ćemo se boriti za ovu omladinu i oni će imati sigurnu budućnost. Ako je moja generacija odrastala u ovom sistemu kakav je bio, ova djeca neće. Politika me ne zanima, nas niko ne zanima, samo naša prava i da smo sigurni u ovom gradu - kazao je.
13:07 Izjave ispred Vlade KS, demonstranti skadiraju "Hota odlazi", "Ruke su vam krvave", traže ostavku ministrice Naide Hota-Muminović
13:01 Kolona građana stigla je do zgrade Vlade KS, zvižduci odjekuju
12:55 Blokirana raskrsnica na Skenderiji, kolona se kreće prema zgradi Vlade KS
12: 46 Muamer Drapić, otac Džejle Drapić, koja je preminula nakon operacije zuba podržao demonstrante.
Za "Avaz" kazao kako je tu da da podršku mladima i da izrazi solidarnost zbog pogibije mladića Erdoana Morankića i stradanja djevojčice.
